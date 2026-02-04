La borrasca Leonardo aplaza el primer entrenamiento de Joanet López con la Balona

Como sucede con la mayor parte de los vecinos del Campo de Gibraltar y de gran parte de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía, la borrasca Leonardo también ha impactado en la Real Balompédica Linense. La primera plantilla albinegra se ha visto obligada, por seguridad, a suspender el entrenamiento que tenía previsto llevar a cabo durante la mañana de este miércoles, que debía ser el primero del atacante Joanet López después de que fuese pública su contratación durante la madrugada del martes.

Esto supone que el equipo de David Sánchez, líder del grupo X de Tercera Federación, sólo tendrá tres días para preparar el encuentro de la vigésimo primera jornada que le enfrentará este domingo ocho de febrero (12:00) al colista Coria en el Ciudad de La Línea.

Los albinegros cosecharon el pasado sábado en Ceuta, ante el filial caballa (2-0) su primera derrota después de 17 encuentros sin verse superados.

El pasado domingo llevaron a cabo su habitual entrenamiento de recuperación post-partido y al término del mismo el técnico concedió lunes y martes de descanso a los futbolistas, con la intención de que regresaran al trabajo este miércoles a las 10:30.

Sin embargo las lluvias torrenciales y el viento que han asolado La Línea desde última hora de la noche del martes han obligado a posponer ese regreso a la actividad del plantel, entre otras muchas cosas como medida de protección para aquellos futbolistas que debían desplazarse desde otros puntos de la comunidad autónoma.

La Balona tiene previsto ejercitarse este jueves a partir de las 10:30.