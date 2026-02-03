La Balona y su viaje 'low cost' a Ceuta

La Real Balompédica Linense se dejó algo más de tres puntos en su visita del sábado a Ceuta para medirse al filial caballa de la Tercera Federación. El líder del grupo X quiso recortar tanto los gastos del desplazamiento al norte de África que ofreció una pésima imagen en su ronda por la Ciudad Autónoma. Todo eso, además de generar un enorme malestar de puertas para adentro, ya que el club tomó la controvertida decisión de dejar en casa a José García, que hace mucho que dejó de ser el masajista del primer equipo para convertirse en un símbolo del club. La operativa del viaje corrió a cargo de la directora general, la cordobesa María Martos.

La Balona, que hay que decirlo, suele viajar casi (y sin casi) como un equipo de superior categoría, falló estrepitosamente en la logística de su desplazamiento a Ceuta. Para sonrojo de buena parte de los que la acompañaban.

Paradójico que el club tomase esta medida precisamente en esta jornada, por cuanto es uno de los viajes más baratos del curso, ya que la Federación abona 21 billetes para la expedición. Así onsta en el punto 2.6 de la circular que habla de ese tipo de ayudas, que dice textualmente: "El número de miembros de la expedición con licencia federativa en vigor que quedan cubiertos mediante estas ayudas es como máximo de 21 miembros (18 jugadores/as + 3 técnicos) en Primera RFEF, Segunda División B (Segunda RFEF), Tercera División (Tercera RFEF), Primera, Segunda y Primera Nacional Femenina de fútbol".

El caso es que la directiva determinó que la expedición no contase con autobús nada más llegar. De manera que los jugadores, técnicos y auxiliares tuvieron que recorrer a pie la distancia entre el puerto y el mesón en el que almorzaron, que no era tanta. Lo criticable es que tuvieron que hacerlo no ya portando sus pertenencias, que eso es lógico, sino las grandes maletas en las que viajan las indumentarias y el resto de los enseres precisos para afrontar el partido.

Un autocar sí que desplazó a la expedición desde el recinto en el que había repuesto fuerzas hasta el escenario del choque y más tarde de regreso del Martínez Pirri al recinto portuario.

Al término de la contienda, como es más que frecuente, los jugadores cenaron pizzas para poder acelerar el viaje de regreso. Lo más habitual es que las coman en el autobús pero en este caso lo hicieron en el puerto, en la mayoría de los casos sentados en el suelo. Que tampoco se antoja la mejor forma.

Los que se quedaron en casa

El club también redujo al máximo el número de integrantes de la expedición que no fuesen jugadores y técnicos. Por un lado obvió al delegado Joaquín Jiménez, que suele acudir a todos los encuentros fuera de casa. Pero lo que más sorpresa produjo en la caseta fue que tampoco viajase Pepe García (Pepe El Masa), que desde hace años se ha constituido en el nexo de unión entre una plantilla a la siguiente, en el espíritu de la Balona en la caseta.

La plantilla, al tener conocimiento de este hecho, llegó a ofrecerse a abonar los gastos de su masajista. Por un lado, para poder contar con sus peculiares arengas. Y por otro, para evitar el evidente malestar del veteranísimo auxiliar por la situación. Pero la entidad no aceptó la propuesta. El pack con los billetes de ida y vuelta costaba, según había hecho público durante la semana la propia Balompédica a través de un comunicado de prensa, 32 euros.

María Martos, junto al presidente de la Federación Gaditana, José Antonio Neva, en un acto organizado por la Balona

Europa Sur cuestionó este martes al presidente balono, Andrés Roldán, por esta situación. El mandatario, que llevaba días lejos de la zona para atender asuntos relacionados con sus empresas, expresó por un lado una sorpresa mayúscula por lo sucedido y por otro, un enfado bastante evidente por el desaire sufrido por Pepe García, al que catalogó como "parte de nuestra bandera".

"No sé lo que ha pasado ni por qué ha pasado, pero me enteraré", dijo con rotundidad. "Lo que está claro es que no volverá a pasar".

La responsable de organizar y autorizar los gastos de los viajes del primer equipo no es otra que la directora general María Martos, que además es vocal de la Federación Andaluza.