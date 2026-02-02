El Ciudad de Lucena denuncia que un aficionado del Conil agredió a su jugador Diego Canty

El momento de la agresión, con el espectador dándole patadas a Diego Canty, en el suelo

El CD Ciudad de Lucena, rival directo de la Real Balompédica Linense en la lucha por la primera plaza del grupo X de Tercera Federación, ha denunciado este lunes a través de sus redes sociales que uno de sus jugadores, Diego Cantariño (Diego Canty), fue agredido el pasado domingo en el transcurso del encuentro de la vigésima jornada que enfrentó a los aracelitanos con el Conil en el Pérez Ureba.

El choque, en el que el árbitro decretó un penalti a favor de los locales, dos en beneficio de los visitantes (uno malogrado) y expulsó en el 70' al jugador agredido Diego Canty, se resolvió con victoria conileña por 3-2 con un gol en el tiempo añadido. Ese marcador permitió que la Balona se mantuviera al frente de la clasificación a pesar de su derrota del sábado ante el Ceuta B (2-0).

El comunicado emitido por el CD Ciudad de Lucena dice que la entidad “condena y lamenta profundamente los gravísimos hechos ocurridos en el Estadio José Antonio Pérez Ureba, donde nuestro jugador Diego Cantariño fue agredido por un individuo identificado como aficionado local”.

“En las imágenes adjuntas, se observa claramente cómo este (pantalón negro - chaqueta blanca) baja con intención violenta hasta la posición de Diego Cantariño, pisando su tobillo”, agrega el conjunto cordobés, que aporta un vídeo de los hechos. En los mismos también se observa la acción en la que el propio Diego Canty fue expulsado por agredir a un contrario.

“Atendiendo a la gravedad y a lo insólito de la situación, el CD Ciudad de Lucena comunica formalmente que trabajará por todos los medios para identificar al agresor, y denunciará el caso para que puedan aplicarse las medidas disciplinarias oportunas, con la intención de evitar que pueda volver a repetirse”, asegura.

“La violencia no tiene cabida en el deporte. Violentos, fuera del fútbol”, finaliza el Lucena.

En el momento de publicar esta información, el conjunto de casa no había hecho pública a través de sus redes sociales postura alguna en torno a este incidente.

El pasado mes de noviembre el Comité de Competición de la Federación Andaluza apercibió de cierre el Ciudad de La Línea porque el colegiado del Balona-Sevilla C, el onubense Luis Espina Domínguez, había detenido en encuentro en dos ocasiones debido, según reflejó en el acta, un grupo de espectadores había llamado "cabrón" y "tonto" a uno de sus auxiliares. El jueves se pronunciará sobre los incidentes del Conil-Ciudad de Lucena.