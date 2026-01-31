La Balona zozobra en el Estrecho (2-0)

Dice el tópico que no hay mal que cien años dure. Y bien, al menos en esto del fútbol, tampoco. La Real Balompédica firmó en Ceuta, ante el filial caballa, su primera derrota después de cuatro meses y diecisiete días. Un marcador que podría costarle el liderato del grupo X de Tercera Federación, pero eso está por ver.

El revés, más que merecido por lo que se vio en el terreno de juego, no debe dar lugar ni a roturas de camisa ni a análisis hiperbólicos. Nadie en su sano juicio podía pensar que esta Balona no iba a perder más, porque es verdad que no perdía, pero tampoco es que estuviese arrasando a los rivales. Fue a doblar la rodilla en el campo del segundo mejor local del grupo, que además jugó azuzado por sus tres últimos resultados adversos. Un marcador que entra dentro de la lógica, por mucho que escueza porque emborrona un mes de enero que sabía a gloria.

El resultado no impide que la centenaria escuadra de La Línea se montase en el barco de vuelta como primera clasificada. Para descabalgarla de ese liderato, el Ciudad de Lucena necesita al menos puntuar en Conil este domingo (18:00). En caso de empatar, habrá igualado a los de David Sánchez en número de puntos, pero acreditará mejor diferencia de goles. No tendrá oportunidad de unirse a ese grupo de elegidos el Bollullos, ya que su partido en Chiclana de este domingo ha sido aplazado de manera preventiva por el mal estado del terreno de juego.

La Balona hará bien en sacar conclusiones de este revés. Que no es más que eso, una derrota en la jornada 20. Que aquí somos mucho de derribar un castillo para construir un edificio carcelario a los cuatro días. Los albinegros, que salvando tres o cuatro peloteros de calidad andan con lo justito, tienen que asumir que para ser primeros, para campeonar cuando llegue mayo, tienen que jugar un domingo sí y otro también al cien por cien. Se ve, a las pruebas hay que remitirse, que no lo aprendieron una semana antes cuando bajaron el pistón ante el Córdoba B. Y no se llevaron el susto de purito milagro.

Todo lo que no sea poner todo el carbón en la caldera convierte a esta Balona en un equipo vulnerable. Hasta frágil en determinados momentos. Y claro, cuando enfrente está una escuadra con hechuras, pues lo aprovecha. Porque este filial Ceuta B es, salvo que la competición acabe por decir lo contrario, de lo mejorcito del grupo. Polaco tiene bien adiestrados a los cachorros, alguno, con muy buena pinta. Tiene buen pie ese equipo, sí señor.

El filial norteafricano jugó más bonito en el primer periodo. Tuvo más el balón, lo movió con criterio. Pero en la misma medida, sin peligro. Tanto es así que Antonio Hermosín no hizo una sola parada.

Por el contrario, la Balompédica, que funcionaba, como tantas veces, a arreones, sí que protagonzió acercamientos con intención. En uno Zaki decidió mal cuando lo tenía todo a favor para acabar la acción por sí mismo. En la otra Julio Algar o se hartó de balón o este le botó más alto de lo que esperaba, pero en el área pequeña acabó por mandarla por encima del larguero.

Un reducido grupo de aficionados de la Balona, en el José Martínez 'Pirri' de Ceuta / JV

En el descanso, al más puro estilo de la Tercera de antes, pelotera entre los dos equipos. Antonio Hermosín acabó por el suelo. El árbitro, que casi se escondió como si temiese llevarse una galleta, tomó la decisión salomónica de expulsar a un miembro del cuerpo técnico de cada equipo.

Tras el intermedio nada cambió. Hasta que llegó el 1-0. Fue un córner. Mira que da coraje que a un equipo que quiere dominar le hagan goles a balón parado. Por cierto, llevaba la firma de un algecireño, Curro.

Sin reacción

Con todo, el problema no fue el gol. O al menos no fue solo el gol. Fue que la Balona presentó encefalograma futbolístico plano cuando se vio por detrás. Ni con los cambios hubo reacción. Excepto Lanzini, que tampoco es que se saliese, los demás parecían estar a otra cosa. El Ceuta B, que mordía, se las ingenió para arañarle las ideas a un rival que no daba con la tecla. Ni una oportunidad que llevarse a la boca.

Faltaban seis minutillos cuando Okoro decidió conceder una bola extra a la Balona. El nigeriano le hizo una entrada totalmente fuera de lugar a Diego. Pero lo único que sucedió fue que, en inferioridad, los locales hicieron el 2-0. Esta vez en una falta lateral y con todo el mundo mirando para otro lado. Queda feo perder una imbatibilidad tan larga y tan sufrida con dos jugadas a balón parado, para qué engañarse.

Curiosamente, cuando lo tenía todo en contra, fue cuando la Balompédica dio señales de vida. Pero no siempre suena la flauta como en Utrera ni hay goles sobre la campana como en Coria. Hasta la suerte de los campeones se acaba de tanto usarla.

Primero el local Amandi sacó sobre la línea de meta un disparo de Cascajo que parecía gol y a renglón seguido Juaniyo lanzó al muñeco en un mano a mano con el portero local, Rodín, que sacó bien. Además se dieron otras dos acciones de sobresalto en el área caballa. Pero lo dicho, ya era tarde. Y tampoco era el día.

La Balona deja el liderato en manos de un tercero mientras que la afición mira con ojos de cotilla el final del mercado. Llegó la tercera derrota de la liga. No es más que eso.