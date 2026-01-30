El Ceuta B, el segundo mejor local del grupo X, recibe a la Balona después de dos derrotas y de tres jornadas sin marcar

La AD Ceuta B recibe este sábado (16:30, en directo por Web Directo, a través de este enlace) a la Real Balompédica Linense en encuentro de la vigésima jornada del grupo X de Tercera Federación. Los caballas, que fueron inquilinos de la zona de play-off durante muchas jornadas, llegan al duelo con los linenses en su peor momento de la temporada, ya que acumula dos derrotas y tres jornadas sin marcar. Números que le han hecho descender hasta la octava plaza, eso sí, a sólo tres puntos de la quinta plaza.

El momento puntual del filial norteafricano no debe distraer sobre el potencial que demuestran en el José Martínez Pirri. El que entrena el exjugador balono David Álvarez Polaco, es, con 20 puntos, el segundo mejor local del grupo. Sólo el Ciudad de Lucena (22) acredita mejores cifras. Los caballas sólo han perdido una vez ante su público, hace dos semanas a manos del Pozoblanco.

El Ceuta B es, como corresponde a un filial de un Segunda, un equipo profesional a todos los efectos. Como tal se entrena por las mañanas y los jugadores tienen dedicación exclusiva.

La escuadra ceutí ha realizado dos movimientos a las puertas del inminente cierre del mercado. Por un lado se marchó Abraham Bueno, que estaba teniendo un papel muy residual, y por otro este mismo viernes se ha incorporado el extremo Charles Ansu, procedente del Mallorca B. Está por ver si será de la partida ante la Balona.

En la plantilla del rival albinegro de esta vigésima jornada figuran dos jugadores de Algeciras: los defensas Francisco Manuel Domínguez (Curro) —que llegó a debutar con el primer equipo albirrojo en Primera Federación— y Víctor Armenteros, que pasó por las canteras de La Menacha y del Recreativo de Huelva.

Varios futbolistas que juegan en Tercera Federación son habituales en los entrenamientos del conjunto que tan buen papel está haciendo en Segunda división a las órdenes de José Juan Romero. El caso más significativo es el del centrocampista granadino José Manuel López (Josema) que ya ha tomado parte en dos partidos con el primer equipo. Por cierto, es baja por sanción frente a la Balona. También son habituales Armengol y el ya mencionado Curro, sin olvidar a Adrián Romero, que se desplazó al partido en Santander como parte de la convocatoria.

Junto a la baja confirmada de Josema es duda para este sábado el ariete kazajo Danil Ankudinov, que ya ha puesto su firma a cinco goles esta temporada y que anda renqueante de unos problemas físicos que la pasada semana ya le obligaron a dejar el partido con el Atlético Onubense cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

David Polaco ha expresado su convencimiento de que su equipo se lo pondrá “difícil” a una Balona a la que no le sorprende ver en lo más alto de la tabla y ha recalcado que “el único responsable” de la crisis de marcadores que atraviesa su equipo en el mes de enero es él.