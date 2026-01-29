Polaco: "Ni me extraña que la Balona esté primera ni que haya tardado en conseguirlo"

Hace ya más de una década que el jerezano David Álvarez Polaco defendió la camisola de la Real Balompédica Linense. Poco después incluso coqueteó con volver. Años después recaló en Ceuta, la ciudad que, después de un breve paso por el Europa de Gibraltar, ha convertido en su casa. Este sábado (16:30, en directo por Web Directo Ceuta) se enfrenta a los albinegros como entrenador del filial norteafricano, en duelo de la vigésima jornada del grupo X de Tercera Federación. Un partido especial, admite, porque dejó muchos lazos en La Línea que no han desaparecido. A pesar de que la dinámica de su equipo, que acumula dos derrotas y tres jornadas sin ganar, y de la Balona, que hilvana cuatro triunfos, son muy dispares, el exbalono advierte a su exequipo que los norteafricanos no se lo van a poner fácil.

Pregunta. Hace ya mucho que formó parte de la Balona. Después de tantos años tenerla como rival ¿supone aún algo especial?

Respuesta. Hombre, claro. Para mí enfrentarme a equipos con los que he jugado siempre lo es. Además en este caso hemos tenido un cariño y un respeto mutuo que aún existe. Todavía tengo amigos que me escriben y no es raro que alguien me hable de aquello por redes sociales. El de la Balona fue un año muy especial para mí. Muy bonito. Estuvimos toda la temporada en la pelea. Hicimos un grupo espectacular. A mis jugadores siempre les digo que mis mejores años como futbolista siempre han coincidido con los que mejores vestuarios en los que he estado. Uno de ellos, sin duda, fue el de la Balona. Guardo muy buenos recuerdos.

P.¿Qué le sorprende más, ver a la Balona líder o el tiempo que ha tardado en ser primera?

R.¿La verdad? No me sorprende ni lo uno ni lo otro. Ésta es una categoría muy exigente. Creo que es el grupo X más fuerte de los últimos cino o seis años. No me puede sorprender que haya tardado en ser primera, porque está todo muy parejo y hay buenos equipos. La Balona, sin duda, es uno de ellos. Ya dije en la primera vuelta que aunque estaban teniendo un inicio complicado, pero que sabía que iba a estar arriba. A veces es mejor estar en la pelea que ir de sobrado. La verdad es que tiene un gran equipo, que está muy bien trabajado y que cuenta con muchísima pegada. Ahora está en una muy buena dinámica y ahí están sus números, pero desde el principio tuve claro que la Balona iba a estar ahí arriba, peleando por todo.

P.Hablando de dinámicas, el Ceuta B ha estado casi toda la liga en la zona VIP y ahora parece que ha bajado un poquito el pistón.

R. Lo que estabamos hablando de las dinámicas. Hemos sido un equipo muy regular toda la temporada, pero el mes de enero se nos ha atragantado. No hay que olvidar que tenemos gente muy joven y que hemos tenido muchas bajas. Trabajamos bien, jugamos muy bien, pero eso no siempre se refleja en los marcadores. El objetivo ahora es salir cuanto antes de esa dinámica, recuperar buenas sensaciones.

P.La Balona llega al partido después de 17 jornadas sin perder y el Ceuta después de tres sin ganar. Atendiendo sólo a eso, cualquier analista se atrevería a decir que los de David Sánchez lo van a tener fácil.

R. Pues se equivocaría. Seguro que fácil no se lo vamos a poner. Nosotros también ganamos en Bollullos cuando iba primero, en Dos Hermanas cuando estaba en plena racha y lo mismo, se nos han escapado puntos con rivales de la parte baja. Lo que decía antes, es una categoría muy exigente. En casi todos los partidos de este grupo puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que se van a enfrentar dos buenos equipos, que juegan cada jornada para ganar. El que venga verá a dos rivales que irán a por el triunfo desde el mismo cero.

P.Antes de comenzar la temporada su equipo aparecía en todas las quinielas como candidato a pelear por el ascenso. ¿Sigue siendo ése el objetivo?

R. A ver, nuestro primer y principal objetivo es seguir sacando jugadores, eso es lo que nos ha marcado el club. Pero yo soy de la filosofía de que hay que pelear por todo. La competición nos dirá si somos campeones o acabamos sextos, pero lo que tengo claro es que vamos a darlo todo por acabar lo más arriba posible. Ésa es mi manera de ver el fútbol. No hay más camino que trabajar día a día como lo hacemos, con un grupo espectacular, gente joven, gente con mucha hambre. Siempre hay que dar el máximo, porque así el salto al primer equipo también es más fácil para el jugador.