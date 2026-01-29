El tarifeño Pepe Greciano ficha por el Bollullos, rival directo de la Balona

El tarifeño Pepe Greciano, ex de la Real Balompédica, se ha incorporado a la disciplina del Bollullos Club de Fútbol, rival directo del conjunto linense en su pelea por el título -y el consiguiente ascenso directo- en el grupo X de Tercera Federación.

El extremo, de 21 años, había abandonado el pasado mes de diciembre el Xerez DFC de Segunda Federación, en el que había comenzado la competición.

“Un futbolista joven, vertical y desequilibrante, con capacidad para marcar diferencias por banda”, señala el conjunto condal en su comunicado.

“Habitual en el extremo derecho, también puede actuar por la izquierda o como segundo punta, aportando velocidad, desborde y personalidad en el uno contra uno”, añade. “Destaca por su conducción, su golpeo y su capacidad para generar peligro en el último tercio. Juventud, ambición y compromiso al servicio del equipo para afrontar con ilusión la temporada”, finaliza.

Pepe Greciano se sumó a la Balona, con licencia del filial, en 2023 y debutó en partido oficial en el último encuentro de Baldomero Hermoso Mere en el equipo de La Línea, en Marbella el 3 de marzo de 2024. En esa temporada participó en nueve partidos, hasta sumar 334 minutos.

En la pasada andadura, también en Segunda Federación, el jugador de Tarifa, que al día de hoy sigue gozando de la condición de sub-23, llegó a tomar parte en 15 encuentros, aunque solo en una ocasión, en la penúltima jornada en Granada, formó parte del once inicial. Fue relevado en el descanso. A lo largo de la temporada disputó 249 minutos.

Al final de la temporada fue una más de las víctimas del desalojo en el vestuario que el club llevó a cabo una vez consumado el descenso, pero otro exbalono, Antonio Bello, lo reclutó casi sobre la bocina del mercado de verano para el proyecto del Xerez DFC, del que es director deportivo, aunque el entenador Diego Caro, apenas tuvo confianza en él.