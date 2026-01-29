Adri Moyano desembarca en el Badajoz sin hacer referencia a su reciente pasado en la Balona

El centrocampista Adrián Moyano, que el lunes abandonó la disciplina de Real Balompédica Linense, fue presentado como nuevo jugador del CD Badajoz, quinto clasificado del grupo XIV de la misma Tercera Federación cuyo grupo X lidera el equipo de La Línea. El onubense confesó en dicho acto que los contactos con su nueva entidad habían comenzado semanas atrás, aunque no habían cristalizado hasta el pasado fin de semana.

El mediocentro compareció acompañado por el director deportivo, Luis Oliver Sierra, y no hizo referencia alguna al ostracismo al que se había visto sometido en la Balona, especialmente en las cinco últimas semanas.

"Moyano explicó que su incorporación no es fruto de una decisión improvisada. El contacto con el Badajoz se inició semanas atrás y el futbolista tuvo claro desde el principio que el contexto era el adecuado. "El proyecto, la ambición y todo lo que rodea al club han sido decisivos", señaló, subrayando también el peso de la historia y de la afición en su elección. "Es un sitio donde sabes que se viene a competir de verdad", apuntó", se lee en Badajoz Deportes.

"En el plano deportivo, el mediocentro se definió como un jugador al que le gusta asumir responsabilidades con balón, con capacidad para organizar el juego y adaptarse a distintas posiciones en el centro del campo. "El grupo transmite mucha unión y eso es clave cuando el objetivo es grande", afirmó", continúa la información.

"Moyano evitó centrarse en metas individuales y puso el foco en el colectivo, con el ascenso como horizonte. También confirmó que su contrato es hasta final de temporada, con opciones de continuidad ligadas al rendimiento y a los objetivos del equipo", añade.