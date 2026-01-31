David Sánchez: "Tenemos que ser autocríticos, no ha sido nuestro mejor partido"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, admitió este sábado, tras la derrota de su equipo en el campo del Ceuta B que suponía su primer revés en 18 jornadas que “no fue el mejor partido” de los suyos “en los últimos meses” porque estuvieron “espesos con el balón” ni “bien en la circulación”.

Pese a la derrota, el preparador balono vio “un partido igualado” en cuya primera parte “pasaron pocas cosas”, aunque deslizó que los suyos no tuvieron opciones reales para adelantarse.

David Sánchez subrayó que fue un choque con “pocas ocasiones por parte de los dos equipos”, pero lamentó especialmente las acciones decisivas: “Los dos goles llegan a balón parado”, algo que, en su opinión, “no puede pasar ante un filial alto, con un juego aéreo muy bueno”.

Aun así, destacó que con el 0-0 y tras los cambios su equipo tuvo “alguna ocasión” para ponerse por delante. “Pero no lo hicimos”, se lamentó.

El entrenador explicó que, tras el primer gol rival, la Balona “fue a remolque” y, pese a contar con “otra ocasión para meterse en el partido”, sus jugadores “no estuvieron acertados”.

Finalmente, hizo una lectura clara del rendimiento global: “Tenemos que ser autocríticos” y asumió que “no es el mejor partido que hemos hecho esta temporada, ni mucho menos”, insistiendo en que “hay que seguir” pese al resultado adverso.