Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-0)

Pocos aficionados siguen al equipo linense al otro lado del Estrecho; la Peña Balona y el Wind reúnen a los hinchas para seguir el partido por televisión
1/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
2/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
3/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
4/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
5/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
6/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
7/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's
8/8
Las fotos de la derrota de la Balona en Ceuta (2-1)
/
Nicol's