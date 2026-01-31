Meteo
El tiempo para el fin de semana

El Ceuta B - Balona de Tercera Federación, en directo

AD Ceuta B - Real Balompédica Linense | Minuto a minuto

La Balompédica defiende su condición de líder en el campo del segundo mejor local del grupo X de Tercera Federación

La Balona lleva su liderato al otro lado del Estrecho

El Ceuta B, el segundo mejor local del grupo X, recibe a la Balona después de dos derrotas y de tres jornadas sin marcar

El anuncio del encuentro entre AD Ceuta B y Real Balompédica
El anuncio del encuentro entre AD Ceuta B y Real Balompédica

También te puede interesar

Lo último

stats