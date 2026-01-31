El Ceuta B - Balona de Tercera Federación, en directo

La Federaci\u00f3n Andaluza ha decretado el aplazamiento del encuentro de la vig\u00e9sima jornada del grupo X de Tercera Federaci\u00f3n que ma\u00f1ana domingo, a las 12:00 iban a disputar el Chiclana y uno de los m\u00e1s directos rivales de la Balona, el Bollullos. La causa, el p\u00e9simo estado del terreno de juego que pon\u00eda en peligro la integridad de los futbolistas. El mismo en el que la Balona se sobrepuso a todo tipo de adversidades el pasado 18 de enero y venci\u00f3 2-4, un resultado que le sirvi\u00f3 para auparse al liderato. Parece ser que las incesantes lluvias de esta semana lo han convertido, a\u00fan m\u00e1s si cabe, en un aut\u00e9ntico lodazal.