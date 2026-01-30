La Balona lleva su liderato al otro lado del Estrecho

La Real Balompédica Linense de los récords, esa que enlaza diecisiete jornadas sin perder y cuatro triunfos consecutivos, viaja este sábado a Ceuta para enfrentarse desde las 16:30 (por Web Directo a través de este enlace) al filial del conjunto caballa en el Martínez Pirri. Una difícil plaza -en la que los locales sólo han perdido una vez- que pondrá a prueba la condición de líder de los de David Sánchez, que sólo cuentan con la baja del recién llegado David Muñoz.

El líder pone fin este sábado en Ceuta a un mes de enero en el que no se le ha caído la sonrisa de la cara y en el que cuatro victorias en otros tantos compromisos le han aupado al primer puesto del grupo X de Tercera Federación, un privilegio que ya defendió con éxito hace una semana frente al Córdoba B (2-1)

Sea el que sea el resultado que arroje el duelo que se escenifica al otro lado del Estrecho, la expedición albinegra se montará en el barco de regreso en lo más alto de la clasificación, ya que el único equipo que puede desbancarle de esa plaza en caso de no vencer, el Ciudad de Lucena, cierra la jornada en Conil el domingo a partir de las 18:00.

Ficha técnica AD Ceuta B: Pery, Iván Tomás, Curro, Juanpe, Ankudinov (Paco), Javi Gámez, Chidiebere Gabriel Okoro, Victor Armenteros, Armengol, Elías y Guzmán. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín, Chey, Diego Domingo, Julio Algar, Pedro Morillo; Pepe Rincón, Cristian Boateng, Tomi Lanzini, Cascajo (Sergio Pérez); Álvaro González y Zaqui. Árbitro: Moisés Dorado Gutiérrez, de Sevilla. Esta temporada debuta en Tercera Federación y no se había cruzado antes con el equipo de La Línea. Hora: 16:30 (Encuentro de la vigésima jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de Web Directo Ceuta, previo pago y en el minuto a minuto de Europa Sur). Campo: José Martínez Pirri, en Ceuta. Precedentes: La de este sábado es la primera visita de la Balona a este Ceuta B.

Los albinegros, cuyos entrenamientos de la semana han estado muy condicionados por los efectos de la borrasca Kristin, afrontan el partido con la baja de David Muñoz, sancionado. El míster desplaza a los otros 20 futbolistas del plantel.

Es obvio que se pierde su primer partido Adri Moyano, que el lunes se marchó al CD Badajoz. Por otro lado el Xerez Deportivo, club que le tiene cedido en La Línea, está buscando acomodo de cara a lo que resta de competición para Adri Valiente, que quiere abandonar la caseta antes de que cierre el mercado el próximo lunes, como consecuencia de la falta de minutos que viene viviendo desde que comenzó el curso. Sería una sorpresa que el martes siguiese en la disciplina albinegra.

Todo indica que regresa al once los tres jugadores que se perdieron el último duelo en casa por sanción: el meta Antonio Hermosín, el mediocentro Tomi Lanzini y el atacante Pepe Rincón, en detrimento de Brian Mahugo, Achalew Sanmartí y Sergio Pérez, pero tampoco es descartable alguna sorpresa.

El hecho de jugar este sábado no impidió este viernes que el directivo Javier Baglietto, los futbolistas David Muñoz, Leo Blasco y Álex Orozco, así como el fisioterapeuta Javi Flores hayan visitado el colegio Isabel la Católica para interactuar con los alumnos de cuarto de Primaria, en una actividad englobada en la oferta educativa municipal que tiene como finalidad dar a conocer el club entre los escolares de La Línea.

Sánchez presume un partido difícil

El entrenador, David Sánchez, vaticina que el de este sábado será “un partido difícil, ante un buen rival” que en partido de ida destacó por su manejo de balón, aunque subraya que su equipo va “con todo, con ganar de seguir en esta línea” que le ha llevado a lo más alto de la tabla.

“Cada partido tiene noventa y tantos minutos. Hay que olvidarse del exterior, saber lo que nos rodea e intentar evadirnos”, defiende. “Hay que hacer todo lo posible para ganar. Hemos llegado hasta aquí por trabajo y hay que seguir así para que sigan llegando las victorias.

Sánchez, que tuvo palabras de elogio para Adri Moyano, instó a la directiva a cubrir la ficha sénior que ha dejado libre. “Me consta que están trabajando para reforzar la plantilla”, dice, al tiempo que garantiza que no tiene noticia de que ningún futbolista haya pedido salir.