El Ciudad de La Línea, apercibido de cierre por los 'incidentes' durante el Balona-Sevilla C

El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha impuesto una multa de 150 euros a la Real Balompédica Linense y ha apercibido de clausura el estadio Ciudad de La Línea por lo que entiende como "hechos de suficiente gravedad" que se produjeron el pasado domingo en el transcurso del primer tiempo del encuentro de la décima jornada del grupo X de Tercera Federación que enfrentó en dicho escenario a la Balona y al Sevilla C, resuelto con triunfo local por 2-1.

El colegiado del encuentro, el onubense Luis Espina Domingo detuvo la contienda en el 35' durante poco más un minuto para poner en marcha el protocolo y en el 40', esta vez durante diez minutos (periodo en el que los jugadores de ambos bandos se dirigieron a vestuarios), tras escucharse desde la grada de Tribuna gritos contra su auxiliar Óscar Muñoz García. Por mucho que lo refleje el reglamento, algo insólito en cualquier categoría.

El propio colegiado explicó así los hechos en el apartado ‘público’ del acta, que por cierto no fue redactada en el estadio, por lo que no pudo ser entregada (ni por lo tanto firmada) por los delegados.

El acta arbitral

“En el minuto 35, me veo en la obligación de detener momentáneamente el encuentro y activar el primer paso del protocolo de actuación verbal de la RFEF. Esto se debe a que desde un sector de la grada situado en la tribuna principal, un grupo de entre unas cien personas se dirigen a viva voz y al unísono a mi AA1 en los siguientes términos y en reiteradas ocasiones: “¡Linier cabrón, linier cabrón!”

“Ante este hecho detengo el encuentro y me dirijo al delegado de campo, informando que se activa la primera parte del protocolo de actuación verbal y que debe avisar por megafonía que de seguir dichos insultos se pasaría al punto dos, relacionado con la suspensión temporal del encuentro (Descrito con posterioridad). El partido estuvo detenido por un minuto, tiempo en que relataba los hechos al delegado de campo, reanudándose el encuentro con posterioridad”, añade.

Mensaje en los marcadores electrónicos a los aficionados presentes en el Ciudad de La Línea / Erasmo Fenoy

“Dicho delegado de campo colabora en todo momento y se oye por megafonía como relatan lo expresado por mí. En el minuto 40 se vuelven a repetir cánticos ofensivos hacia mi AA 1. Estos cánticos fueron desde el mismo sector de la grada y por las misma personas, refiriéndose esta vez en diferentes ocasiones en los siguientes términos: “Qué malos eres, linier qué malos eres”, relata.

“Debido a ello se procede a activar la segunda parte del protocolo de actuación verbal, metiendo a los dos equipos a vestuarios y esperando el tiempo prudencial de diez minutos para volver a reanudar. En ese periodo de tiempo se informa a ambos equipos que de repetirse una tercera vez se suspenderá definitivamente el encuentro, a su vez se escucha por megafonía dicha información", sigue el relato del trencilla onubense.

"Transcurrido los diez minutos volvemos a salir ambos equipo y trío arbitral al terreno de juego y se reanuda el partido con normalidad. Tras lo descrito con anterior no se vuelven a proceder más insultos pudiendo acabar el partido sin incidencias”, finaliza.

Resolución del Comité

El auxiliar Óscar Muñoz, junto a la grada de Tribuna, en un momento del Balona-Sevilla C

Por su parte el Comité de Competición, en su resoluciones con respecto a la jornada, dictamina:

“Dada cuenta los incidentes descritos en el acta arbitral, con graves insultos hacia el árbitro asistente proferidos por un número muy considerable de aficionados locales, propiciando la activación del protocolo contra la violencia verbal, con interrupción temporal del partido para advertencia por megafonía, y volviéndose a repetir la situación a los cinco minutos con nuevos cánticos ofensivos proferidos por el mismo sector hacia el referido árbitro asistente, que provoca la activación de la segunda fase del protocolo con retirada de jugadores a vestuarios y suspensión temporal del encuentro durante diez minutos, suponen unos hechos de suficiente gravedad por el gran número de espectadores participantes y su reiteración del comportamiento sancionable tras previa advertencia, la persona objeto de la infracción (árbitro asistente), y la producción de una alteración sustancial del desarrollo del partido (interrupción y suspensión temporal con retirada de jugadores a vestuario), de las que se considera responsable al club local, del que no consta la adopción de medidas eficaces de prevención para evitarlas ni posteriores para mitigar su gravedad o identificar a los autores”.

“Por lo que procede sancionar al club Real Balompédica Linense, de conformidad con el artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, si bien se tiene en cuenta para su graduación otras circunstancias concurrentes como la actitud colaboradora (aunque infructuosa) del Delegado y la ausencia de antecedentes de hechos similares en la presente temporada, se acuerda imponer al club Real Balompédica Linense una sanción de multa en cuantía de ciento cincuenta euros (150,00 €), como responsable de incidentes de público de carácter grave, con apercibimiento de clausura de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia (Art. 107.1 Código Disciplinario RFEF)”, finaliza.