Diego firma los dos goles de una victoria muy trabajada de la Balona contra el Sevilla C (2-1)

Diego, el goleador de la jornada, y Sergio Pérez, de vuelta tras su lesión, se felicitan por el triunfo

La Real Balompédica Linense ya está ahí. El equipo albinegro logró incorporarse, con su triunfo frente al Sevilla C por 2-1, al quinteto de clubes que pueden pelear en el grupo X de Tercera Federación por el ascenso de categoría. No fue un partido fácil, ni mucho menos, y esta vez fue Diego quien firmó los goles que dieron el resultado deseado, resolviendo un encuentro que llegó a estar interrumpido durante varios minutos en la primera parte por decisión arbitral, con motivo de unos insultos que un asistente señaló procedentes de las gradas del Ciudad de La Línea.

Los espectadores del coliseo balono vieron, y por momentos sufrieron, la pugna entre juventud, calidad, oficio, ambición, destreza… La Balona llegó con mejores números, sin duda, y el Sevilla C lo hizo con las ganas y el empuje de un filial, aunque sea el tercero en el organigrama de los de Nervión, nutrido con algún juvenil, muy renovado en esta temporada y perdiendo partidos en los suspiros. Les volvió a ocurrir, pero lo pusieron muy difícil.

No hubo sorpresas en la alineación de la Balona. La única duda era quién iba a entrar en lugar del sancionado Boateng y lo hizo Lanzini, un futbolista que ya contó con la confianza de David Sánchez en el comienzo de la temporada y al que había alabado en la previa del encuentro por su actitud saliendo desde el banquillo.

Ficha técnica Real Balompédica Linense (2): Antonio Hermosín; Chey (Rubén Olea, 89’), Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo, Achalew Sanmartí, Lanzini (Moyano, 63’), Cascajo (Sergio Pérez, 80’), Pepe Rincón, Juaniyo (Alvarito, 63’) y Diego. Sevilla C (1): Recio; Sergio Veces, Marc Fernández, Leo Merino, Manuel Arenas (Massimo. 74'), Soriano (Dani Herrera, 89'), Mario Naranjo (Jesuli, 67’), Javier Bernal (Dacosta, 67’), Manuel Castillo, Alexis Ciria, y Sow Bakary (Eric Alcaide, 74’). Árbitro: Luis Espina Domínguez (Huelva). Mostró tarjeta amarilla a Hermosín (55') por la Balona, y a Soriano (46’), Dacosta (79'), Leo Merino (89'), Jesuli (89’) y a Ciria (89’) por el Sevilla C. Goles: 1-0 (18’) Diego. 1-1 (55’) Sow Bakary, de penalti. 2-1 (88') Diego. Incidencias: Partido de la décima jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio Ciudad de La Línea y al que asistieron 3.183 espectadores. El club albinegro celebró el día de la cantera invitando a todos los equipos de fútbol base de la ciudad. El árbitro interrumpió el encuentro durante varios minutos en la primera parte tras escuchar insultos desde las gradas.

Los albinegros comprobaron pronto el empuje y las ganas que los sevillistas imprimieron a su juego desde el primer minuto. De hecho, el primer disparo a puerta lo hicieron los rojillos, aunque ninguno de los dos equipos se hizo dueño del juego en los primeros minutos. La calidad, y bien puede que también la pizarra bien manejada por el cuadro técnico de la Balona, y bien aprendida por sus jugadores, desniveló la partida.

Un balón centrado por Pepe Rincón en el minuto 19 lo resolvió Diego con un cabezazo inapelable, adelantándose a la defensa contraria. Demostró oficio y creencia en un sistema de juego, lo que está marcando la diferencia de la Balona frente a los rivales a los que se está enfrentando, y que le está permitiendo conseguir resultados para auparse a lo alto de la tabla de clasificación. Lanzini y Pepe Rincón, con sendos disparos a puerta, volvieron a dar buena cuenta más tarde de la calidad y confianza que atesoran.

En esa disputa estaban los equipos cuando el árbitro onubense decidió interrumpir el encuentro. Apenas faltaban cinco minutos para terminar la primera parte y el colegiado Luis Espina decidió dar una advertencia a quienes lanzaban insultos desde las gradas. Los dos equipos llegaron a retirarse a la caseta, de la que salieron pasados varios minutos para reanudar el juego, después de que el club emitiera un mensaje desde la pantalla del marcador : “Se ruega a los aficionados que no hagan insultos de ningún tipo”.

Diego, el salvador

El Sevilla C demostró durante buena parte del encuentro que no perdía la ambición de puntuar y lo intentó imprimiendo velocidad, mucha velocidad. La Balona pareció sentirse cómoda en esa posición temporal de ganador que se dejaba dominar para aprovechar las contras, un contexto en el que los albinegros han podido sacar réditos en varios partidos.

Sin embargo, con lo que no se contaba era con el empate de los visitantes, que lograron mediante un penalti en el minuto 55. Sow Bakary engañó a Hermosín y mandó el balón al lado contrario de su estirada. Los sevillistas empataban y, lejos de conformarse, siguieron imprimiendo rapidez y calidad a un partido que se le complicaba por momentos a los jugadores albinegros. Ni uno ni otro equipo ofrecían la imagen que se les suponía por su situación en la tabla. Ni el Sevilla C parecía cerca de los puestos de descenso, ni la Balompédica demostraba ser un conjunto dominador, dueño del juego y pujante rival para los que quieren estar a final de temporada en los puestos más altos.

El balón iba y venía de las dos áreas, a veces a velocidad vertiginosa, sin dar tiempo a pararse a pensar un poco, ni mucho menos a digerir cómo debían uno y otro hincarle el diente al contrario. Fue la lucha entre calidad, oficio y acierto, a gran velocidad, sí. Pero la diferencia la marcó la Balona, que volvió a demostrar tener buenos goleadores en sus filas. En Tomares, hace una semana, fue Juaniyo y frente al Sevilla C fue Diego quien se revindicó.

Los jugadores albinegros celebran su victoria frente al Sevilla C / Erasmo Fenoy

Su segundo gol fue la demostración de que la convicción, la confianza y las ganas de pelear de la Balona existen por toneladas. El equipo presionó la salida de balón de los rojillos y consiguió su fruto, trenzando una buena jugada a partir del robo de balón que terminó rematando a puerta de cabeza, otra vez, el bueno del número 22, Diego.

Otra buena noticia fue el regreso de Sergio Pérez al terreno de juego, tras varias semanas en las que estuvo sin poder ser convocado por lesión. Tiene plantilla David Sánchez a su disposición y, a la vista de los resultados, está dando la medida esperada y deseada.

Próxima estación, visita a Bollullos, el imparable lider del grupo X de Tercera Federación.