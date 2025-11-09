Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 10ª jornada

La 10ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación ha catapultado a puestos de playoff de ascenso a la Real Balompédica Linense tras su victoria ante el Sevilla C en el Ciudad de La Línea. Los albinegros pisan la zona de privilegio por primera vez esta temporada tras un mal inicio salpicado por dos derrotas que ya ha quedado enterrado tras una excelente racha de ocho partidos sin perder. En cabeza, se mantiene inflexible el Bollullos, el equipo revelación, seguido de cerca de un Cádiz Mirandilla que puede presumir de ser el único invicto del grupo.

El Bollullos sigue imparable. El líder se impuso en el derbi provincial ante el Atlético Onubense (1-3) y cosechó su quinta victoria consecutiva para dispararse hasta los 25 puntos. Los de Antonio Calle triunfaron en su visita a la Ciudad Deportiva del Recreativo en un choque mucho más disputado de lo que dice el marcador. Fernando adelantó a los bollulleros, pero David Pecellín -ex de la Balona- igualó para el filial del Decano al comienzo de una segunda parte muy movida. Manu reaccionó pronto para los visitantes y el goleador Fernando sentenció en la recta final. Impresionante la marcha de un Bollullos muy líder que la próxima jornada recibirá a la Balompédica.

No le va a la zaga el Cádiz Mirandilla. Va como una moto el filial amarillo, que salió airoso del Ciudad de Lepe con los goles de Ismael Álvarez y Luis Simón. Los cadistas, los únicos que todavía no conocen la derrota este curso en el grupo X, atesoran ya seis victorias, tres de ellas de manera consecutiva para elevarse hasta los 22 puntos, a solo tres del liderato. El San Roque de Lepe se complica la vida y con 12 puntos confirma su tendencia a la baja.

El derbi cordobés entre el Pozoblanco y el Ciudad de Lucena acabó sin goles. Los lucentinos prolongaron su racha positiva con un punto en territorio vallesano. La igualdad por arriba ha deparado que esta semana la diferencia de goles particular decida el cuarteto de conjuntos empatados a 18 puntos.

El Ceuta B se hace fuerte en casa y batió por un 2-1 al Atlético Central en el Martinez Pirri, en un buen encuentro de los pupilos de David Polaco. Guzmán adelantó a los caballas antes del descanso, pero los sevillanos igualaron por medio de Juan Antonio. El empuje norteafricano obtuvo su premio en la recta final con un tanto del kazajo Danil. Los caballas se alzan hasta los 16 puntos y superan a un Atlético Central que se estanca con 15 tras encadenar dos derrotas.

Dos de dos para el renacido Dos Hermanas bajo el efecto de Emilio Fajardo. El técnico, ex de Algeciras y Balona, consiguió su segundo triunfo al frente de los nazarenos. Un golazo de Jesús Sillero en el minuto 87 decantó la balanza en Castilleja, donde el Dos Hermanas se adelantó por medio de Vargas, pero sufrió con el empate de Gonzalo para los locales en la segunda mitad. El tanto de Sillero relanza a un Dos Hermanas que sale de los puestos bajos, revierte la dinámica y se pone con 13 puntos. Cuarto revés seguido para un Castilleja que se hunde penúltimo con 5 puntos.

El Chiclana hizo valer su mayor oficio en casa ante el Tomares. Un doblete de Dani Guerrero zanjó el bache de los chiclaneros y endereza a un equipo que se sitúa con 14 puntos en la zona templada. El Tomares no consigue salir de los puestos de descenso y sigue varado en los 6 puntos después de tres tropiezos consecutivos.

Tablas entre el Córdoba y el Conil, un empate que sabe mejor a los conileños, que se mostraron aguerridos ante un filial que venía lanzado. Los califales se adelantaron pronto con un gol de Dani González, pero los de la Janda neutralizaron la diferencia antes del descanso por medio de Pepe. El Córdoba B se mantiene arriba con 18 puntos y el Conil suma y sigue hasta los 14.

En un duelo por la supervivencia, el Coria se llevó por delante al Utrera en el estadio Guadalquivir. Los ribereños celebraron su ansiada primera victoria tras batir a un rival directo, un Utrera cuya situación institucional parece estar pasando factura. Raúl Gómez, Márquez y Joaquín rubricaron la goleada de un Coria que sigue farolillo rojo, pero ahora con 4 puntos. Los utreranos, con José Manuel Cadenas confirmado como técnico, están con 7 puntos al borde del abismo.