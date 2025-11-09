David Sánchez: "Tenemos que tener cuidado con algunos cánticos"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, empleó más tiempo en su encuentro con los medios de comunicación en reflexionar sobre la suspensión temporal del partido que en enjuiciar la victoria frente al Sevilla C por 2-1, lograda en el minuto 88 de partido y que le permite a su equipo entrar entre los cinco primeros equipos del grupo X de Tercera Federación.

"Tenemos que tener cuidado con algunos cánticos y ya sabemos que eso no se puede hacer", afirmó como conclusión, tras relatar lo vivido desde el banquillo. "El árbitro y su equipo tienen unos protocolos y unas normas. Nos lo ha explicado a capitanes y entrenadores. Ha hecho una primera parada para advertir, que la hemos podido escuchar, pero la segunda yo no he escuchado nada que la justificara. Si hubiera tenido que parar el juego por tercera vez ya hubiese suspendido el partido definitivamente. Por eso hemos emitido el mensaje en el marcador", explicó.

"Debemos concienciar a la gente porque el parón no nos ha venido bien. A nosotros en nuestro campo no nos interesa eso. Es verdad también que esos insultos los escuchamos muchas veces fuera de casa, y a mí es la primera vez que me ha pasado que se haya llegado a parar el partido", añadió.

Al técnico sevillano no le sorprendió el Sevilla C, "sobre todo en campos como el nuestro, con césped natural y de grandes dimensiones. Cuando juegan en estos escenarios ellos son un buen equipo. Sufren, lógicamente, en campos más pequeños, de césped artificial. Nos han hecho un partido muy difícil, y es verdad que nosotros no hemos estado bien con balón, hemos cometido pequeños errores. Hemos sido merecedores del partido, y esto es la Tercera Federación, con partidos igualados", analizó

David Sánchez también puso empeño en trasladar un mensaje a la afición: "Vamos a confiar hasta el final. La afición tiene que valorarse mucho más. Después, cuando acabe el partido, ya habrá momento de criticar si he hecho o no he hecho cambios, si hemos jugado bien o mal, pero tenemos un equipo este año de mucha sangre, de mucho corazón, y tienen que creer todos. La comunión que hay entre afición, club, equipo y plantilla tiene que llegar hasta el final".