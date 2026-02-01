Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 20ª jornada

La Real Balompédica Linense mantiene el liderato del grupo X de Tercera Federación a pesar de su derrota en Ceuta de este sábado a manos del filial caballa (2-0). Los albinegros se vieron beneficiados por el revés que sufrió su más directo rival, el Ciudad de Lucena, en Conil, donde cayó 3-2 con un gol de los locales en el tiempo añadido. El empate hubiese desbancado a los de David Sánchez de la primera plaza. El Bollullos, que también está en la pelea por esa primera plaza, vio aplazado su encuentro en Chiclana por el mal estado del terreno de juego. Los de La Línea han visto reducida a cinco puntos su renta sobre la sexta plaza.

No pudo haber más suspense para saber si la Balona mantenía o no la primera posición por tercera semana consecutiva. El Conil–Ciudad de Lucena cerró la jornada.

Las primeras noticias no pudieron ser más esperanzadoras para la hinchada albinegra, ya que los locales se colocaron 2-0 con goles de David Chillón (24’) y del portuense Saúl Romero (38’).

Tras el intermedio, el Ciudad de Lucena dio un paso adelante y Diego Canty (24’) y José Cruz, de penalti (86’), firmaron unas tablas que le auparon al primer puesto. Sin embargo, un gol de Álvaro Garrido en el 93’ decantó la batalla del lado local y mantuvo al equipo de La Línea en la primera plaza.

Atlético Central, 2–Cádiz Mirandilla, 0

El Atlético Central —que por cierto no firmó un empate desde la sexta jornada— se sumó a la pelea por la primera plaza tras encadenar su cuarto triunfo consecutivo en casa, esta vez ante un Cádiz Mirandilla al que descabalgó de los puestos de play-off.

Los visitantes apretaron de salida y reclamaron un penalti por la caída en el área de Ngono tras un encontronazo con el portero local Josemi, pero se diluyeron mediada la primera mitad y ya fue un éxito para ellos llegar con empate al descanso.

Jugadores del Atlético Central festejan su segundo gol / Atlético Central

Tras el paso por el vestuario, el exbalono Luis Madrigal anotó el 1-0, su tercer gol del curso. El Mirandilla replicó con un lanzamiento de Diawara que acabó en el lateral de la red, pero Ávila hizo el 2-0 en el 82’ y pudo llegar el tercero, aunque Fer Pérez detuvo un penalti en el tiempo añadido.

Utrera, 1–Dos Hermanas, 3

El Dos Hermanas, que acumulaba tres derrotas en cuatro jornadas, recondujo su marcha con una victoria solvente que le devolvió a la zona VIP en el San Juan Bosco sobre un Utrera incapaz de salir de los puestos de descenso.

El equipo que entrenó Emilio Fajardo (ex de Balona y Algeciras) y del que también formaron parte los exalbinegros Antonio Romero y Fran Tena, decidió en la primera mitad con dos tantos de Lauren Egea (17’ y 27’) y uno de Toni García (44’). A pesar de que José Carlos Díaz acortó distancias en el 52’, el partido no dio para más.

Coria, 2–Atlético Onubense, 1

El Coria, que aparentemente estaba desahuciado, llegará el domingo (12:00) a La Línea después de cuatro jornadas sin perder. En esta vigésima jornada superó a un Atlético Onubense que llegaba al alza con un tanto en el tiempo añadido.

Paco Cantal adelantó al filial del Recre en el 10’, Miguel Barea igualó tras un penalti cometido sobre Douglas en el 25’. Antes del descanso volvió a marcar Miguel Barea, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Edu Sánchez, con un remate acrobático, dio el triunfo a los locales en el 93’ de un partido disputado bajo un gran aguacero.

El tarifeño Álex Cantera y el exbalono Pecellín fueron titulares en el filial del Recre. Ambos fueron sustituidos.

Castilleja, 0–Pozoblanco, 2

El Castilleja, al que la Balompédica visitará en su próximo desplazamiento, encadenó su segunda derrota después de seis jornadas sin perder. Lo hizo ante un Pozoblanco que, después de tres empates y tres victorias en las seis últimas fechas, siguió a rebufo de los puestos de privilegio. León, de penalti (16’), y Alvarito (30’) anotaron los goles de los del Valle de Los Pedroches. Tras el descanso, los intentos de los locales por inquietar al meta Jerry —que acabó lesionado— resultaron inútiles.

Formación inicial del Pozoblanco en su visita a Castilleja

“El Pozoblanco dio un nuevo paso al frente en su voluntad de adentrarse en la zona de play-off. Por el momento, sólo pudo acercarse, pero ya fue suficiente. Lo cierto es que el equipo de Alberto Fernández retomó la senda del triunfo en Santiponce, donde se disputó su duelo con el Castilleja. Encadenó su sexta jornada sin conocer la derrota. Y lo hizo en un partido de gran fiabilidad tanto en defensa como en ataque”, afirmó Hoyaldía.

San Roque de Lepe, 1–Tomares, 0

El San Roque de Lepe, después de sumar su tercera victoria en cinco jornadas, se situó a un solo punto de la quinta plaza. Esta vez fue por la mínima y a costa de un Tomares que, con 20 puntos, siguió marcando la zona de permanencia. Un gol de Javi Chely (6’) decidió la contienda.

Un lance del San Roque de Lepe-Tomares de este domingo

“Sufre pero gana. El San Roque volvió a tirar de una versión sufridora para ganar de nuevo en casa, al Tomares (1-0), en un partido en el que tuvo que trabajar duro y apretarse los machos para llegar al mismo buen puerto de la semana pasada en el mismo sitio entonces frente al Castilleja”, resumió Huelva Buenas Noticias.

Córdoba B, 0–Sevilla C, 0

En partido jugado, como el de la Balona, en la tarde del sábado, Córdoba B y Sevilla C, que pelearon por no verse involucrados directamente en la lucha por la salvación, empataron sin goles en un partido en el que predominaron la precipitación y la falta de ocasiones.

El filial blanquiverde, que una semana antes había perdido en La Línea, volvió a puntuar después de cinco derrotas consecutivas, aunque ya encadenó siete jornadas sin vencer. El tercer equipo nervionense acumuló cuatro jornadas sin ganar, las dos últimas con empates.

Los resultados de la vigésima jornada en el grupo X de Tercera división fueron estos:

Resultados de la vigésima jornada en el grupo X de Tercera Federación

La clasificación, tras 20 semanas de competición, queda así: