La Balona renuncia a reforzar el mediocentro y firma al banda Joanet López

La Real Balompédica Linense anunció pasadas las 00:35 de este martes tres de febrero, la incorporación del extremo derecho internacional con Guinea Ecuatorial Joanet López, procedente del Atlètic Lleida, decimocuarto clasificado del grupo IV de Segunda Federación, con el que había participado en 13 encuentros. Con esta contratación, la Balona da por cerrado el mercado y la lógica indica que la plaza vacante en el mediocentro será para el canterano Raúl Andrades.

La Balona se ha plegado a las insistencias de su entrenador, David Sánchez, y, en contra de la opinión de la dirección deportiva, ha ocupado la ficha que dejó libre Adri Moyano al fichar por el Badajoz, eligiendo un extremo en vez de un mediocentro. Una decisión que deja en una posición muy delicada al director deportivo, Miguel Ángel Rondán, que ya estaba siendo objeto de duras críticas por parte de la afición antes de esta decisión.

Joan López Elo (Lleida, 1 de marzo de 1999 -26 años-) se formó en la cantera de la U.E Bordeta y en 2015 ingresó en la del Club Lleida Esportiu. En el inicio de la temporada 2019-20 debutó con el primer equipo en la Segunda División B y el 12 de septiembre renovó su contrato por tres temporadas.

Se marchó de Lleida a mediados de 2022 tras fichar por el C. E. Sabadell F. C., donde coincidió con su entrenador de la campaña anterior, Gabri García, y con algunos compañeros que se habían incorporado días antes al conjunto arlequinado. Allí permaneció una temporada antes de trasladarse a Andorra para jugar en el Inter Club d'Escaldes.

El 12 de agosto de 2024 regresó a Lleida para unirse al C. E. Atlètic Lleida, que se estrenaba esa temporada en la Tercera Federación.

En noviembre de 2019 fue convocado por la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial, aunque no debutó hasta el 28 de marzo de 2021, en un encuentro contra Túnez que concluyó con derrota por 2-1.