La Balona busca un mediocentro y un extremo antes del cierre del mercado

La Real Balompédica Linense afronta el cierre del mercado en Tercera Federación, que se producirá a las 23:59 de este lunes, en plena búsqueda de un mediocentro y un extremo. En las gestiones que viene realizando el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, se contempla que cualquiera de las dos plazas pueda ser ocupadas por un sub-23, ya que el club sólo dispone de una ficha sénior libre.

La Balona, líder del grupo X de Tercera Federación, abrió la puerta el pasado lunes al mediocentro Adri Moyano, que se enroló en el CD Badajoz, con el que el pasado domingo disputó sus primeros 17 minutos en la visita de los pacenses a Don Benito (1-1).

Lo curioso del caso es que el equipo de La Línea debilitó su plantilla y en un puesto tan destacado como el del organizador sin tener un sustituto. Ahora con el cierre del mercado amenazando, busca un relevo.

Otra posibilidad que baraja la entidad, si no encuentra el perfil que busca, es que esa plaza en la que sólo tiene ya a Tomi Lanzini sea para el futbolista del filial Raúl Andrades.

El centrocampista, de 17 años, participó en varios encuentros en pretemporada, en los que ofreció un buen nivel, es habitual en las sesiones de trabajo del primer equipo y ha sido convocado en cuatro ocasiones, la última, el sábado en el desplazamiento a Ceuta.

Los albinegros, por deseo expreso de su entrenador, David Sánchez, quieren también fortalecer sus extremos, parece que principalmente el derecho. En virtud del jugador que sea contratado para el eje del centro del campo -si es que finalmente llega- el banda será sénior o sub-23.

Para esta última demarcación -aunque también se desenvuelve como media punta- la Balompédica ha negociado con Sergio Rivera, que coincidió el curso pasado en el Ciudad de Lucena con varios integrantes del plantel albinegro y disputó con el equipo aracelitano la fase de ascenso. El pasado verano las partes ya coquetearon, pero las negociaciones no cristalizaron.

Sergio Rivera (ex, entre otros, de la AD Ceuta B y del Europa de Gibraltar) había comenzado la campaña en el Real Jaén de Segunda Federación. Este mismo lunes el Dos Hermanas, rival directo de la Balona en la pelea por el ascenso, ha anunciado su incorporación.

El último asunto que tiene pendiente la entidad de La Linea es el futuro de Adri Valiente. El futbolista, cedido por el Xerez Deportivo de Segunda Federación, ha pedido salir y la directiva que encabeza Andrés Roldán está dispuesta a permitírselo, como quedó de manifiesto con su exclusión en la última convocatoria.

El conjunto xerecista le busca acomodo. El principal candidato a hacerse con sus servicios es el Utrera, otro de los clubes del grupo X de la quinta categoría nacional.