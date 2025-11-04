Raúl Andrades, un nuevo linense que debuta con la Balona

La Real Balompédica Linense sigue estrechando lazos con su cantera. El juvenil Raúl Andrades, natural de La Línea y formado en la base albinegra, ha sido el último en incorporarse a la dinámica del primer equipo, dando un paso más en el objetivo del club de recuperar el ADN linense que en los últimos años se había ido diluyendo.

El joven centrocampista, aún en edad juvenil, se estrenó la pasada jornada en el duelo ante el Tomares (0-3), poniendo acento linense al proyecto que dirige David Sánchez. Su nombre se suma a los de Ismael Martín y Victory, un linense que ha vuelto a casa este verano y un jugador del filial que ya han tenido minutos oficiales esta temporada en la Tercera Federación.

Raúl Andrades regresó este verano a su ciudad natal después de un periodo de formación en el Algeciras CF y el Cádiz CF. Su vuelta coincidió con una apuesta renovada del club por reforzar la base con talento de la comarca. El futbolista se incorporó al Atlético Zabal juvenil, aunque desde el principio se mantuvo bajo el radar del cuerpo técnico de David Sánchez, que lo llamó para la pretemporada con la primera plantilla junto a otros siete canteranos.

Su progresión en los entrenamientos lo ha convertido en un habitual en la Ciudad Deportiva, donde comparte dinámicas con el primer equipo. En Tomares, el técnico albinegro volvió a abrir la puerta de la oportunidad a los jóvenes, con participación también de Victory y del extremo Adri Valiente, que jugó por segunda vez esta temporada.

El caso de Andrades refuerza la nueva hoja de ruta del club, que busca devolver protagonismo a los jugadores de la zona. La entidad intensificó el pasado verano el trabajo con la base, reclutando perfiles del Campo de Gibraltar para el Zabal, renovando la estructura de cantera. El club pretende así recuperar la conexión entre la Balona y el fútbol local, un vínculo que en los últimos años se había debilitado por factores estructurales, entre ellos el tirón deportivo y económico de la liga gibraltareña, que ha captado a numerosos futbolistas linenses en busca de minutos y proyección.

Raúl Andrades no está solo en esta nueva oleada de talento linense. En septiembre, el central Ismael Martín (nacido en 2006) se convirtió en el primer jugador local en debutar oficialmente esta temporada con la Balona, entrando en el minuto 73 del duelo ante el Castilleja con 2-0 en el marcador. Al igual que Andrades, Ismael regresó este verano tras una etapa en la cantera del Cádiz CF.

Victory, delantero del filial, ha ido encadenando convocatorias y minutos con regularidad y volvió a participar en el encuentro de Tomares, consolidándose como una de las piezas jóvenes que más confianza inspira al cuerpo técnico.

El pasado verano, ocho futbolistas del Atlético Zabal participaron en la pretemporada con el primer equipo, entre ellos Raúl Andrades. La medida consolidó el puente entre Ciudad de La Línea y la cantera, y evidenció la voluntad del club de que el trabajo formativo tenga salida directa hacia la Balona.