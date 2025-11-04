Padilla dura solo una semana al frente del Utrera, rival de la Balona en el grupo X

El CD Utrera, rival de la Real Balompédica Linense en el grupo X de Tercera Federación, ha vivido una nueva sacudida en su banquillo. Rafael Pérez Guerrero Padilla ha dejado de ser entrenador del primer equipo apenas una semana después de su llegada, por motivos de incompatibilidad profesional, según informó oficialmente la entidad utrerana. Padilla fue segundo de Abel Segovia en el Numancia (Segunda Federación) hasta mediados de octubre, cuando el cuerpo técnico fue destituido.

El club ha comunicado que José Manuel Cadenas, hasta ahora técnico del filial, el Utrera Atlético, asumirá la dirección del primer equipo. “Desde el CD Utrera le agradecemos su esfuerzo, compromiso y profesionalidad en estos días de trabajo con nuestro club”, señaló la entidad rojiblanca en su comunicado.

Padilla apenas tuvo tiempo de dirigir al equipo sobre el terreno. En su único partido al frente, el Utrera consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente al Ceuta B en el estadio San Juan Bosco, rompiendo una racha negativa que había hundido al conjunto en la zona baja de la tabla. El debut fue atípico: ni él ni su segundo, José Manuel Cadenas, pudieron sentarse en el banquillo por motivos federativos, aunque ambos siguieron el encuentro desde la grada.

La llegada de Padilla se produjo tras la destitución de Mario Rodríguez y después de que el nombre del exbalono Antonio Ruiz Romerito sonara con fuerza para ocupar el puesto. .

El club sevillano continúa con su reestructuración deportiva, ya que hace un par de semanas incorporó a Fran del Villar como nuevo director deportivo y a Salvador Villalba como asesor externo, en un intento por enderezar el rumbo de un proyecto que no ha arrancado como se esperaba.

El Utrera es actualmente penúltimo (17º) con cuatro puntos, tras una victoria y un empate en ocho jornadas, y ha encajado 13 goles, un balance muy lejos del objetivo inicial de pelear por el ascenso.