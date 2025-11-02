Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 9ª jornada

La 9ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación ha afianzado a algunos de los candidatos al playoff de ascenso, entre ellos, a una Real Balompédica Linense que disipó dudas y presentó de manera rotunda sus credenciales con una victoria clara en Tomares.

La Balona se trabajó un triunfo de equipo grande, como calificó David Sánchez, su entrenador. Los albinegros se dieron un necesario atracón de autoestima en un partido que comenzaron ganando desde las gradas con el apoyo numeroso de su hinchada en el Municipal San Sebastián de Tomares. Juaniyo liquidó con un hat-trick en la primera parte para sellar la cuarta victoria de la Balompédica en siete jornadas sin perder, una racha que aúpa a los de La Línea a la sexta plaza con 15 puntos, a tiro de piedra de los puestos de playoff.

La goleada, además, permitió a la Balona no perder comba con el tren delantero que impulsa el Bollullos, un liderato que codicia también el Cádiz Mirandilla, el protagonista del resultado más escandaloso de lo que llevamos de curso: un 7-1 al Castilleja. Sergio Niza emuló a Juaniyo con un triplete goleador en la aplastante goleada cadista en El Rosal. Luis Simón, con un doblete, Ismael Álvarez y Brandon marcaron para los amarillos ante un Castilleja que se hunde penúltimo con 5 puntos. El Mirandilla se eleva a los 19 puntos y se mantiene como el único invicto del grupo X.

El Bollullos va en serio y lo demostró con un triunfo ante el Pozoblanco en el Municipal Eloy Ávila Cano. Antolín Torres abrió la lata y Fernando Vargas y Andrés Pavón sentenciaron para los de Antonio Calle, que encadenan tres victorias y se afianzan en el liderato con 22 puntos. El Pozoblanco vuelve a frenar en seco. Los vallesanos se quedan arriba con 17 puntos, pero han perdido en dos salidas contra rivales directos.

Los cambios de entrenador sentaron de maravilla al Utrera y al Dos Hermanas. Los utreranos reaccionaron y protagonizaron una épica remontada en el San Juan Bosco ante el Ceuta B de David Polaco. Los caballas llegaron a mandar por 1-2, pero los locales voltearon la situación para respirar con 7 puntos y salir del descenso. El filial caballa puso fin a su racha y se queda con 13 puntos en la zona media. Lauren rescató en los últimos minutos al Dos Hermanas en el debut de Emilio Fajardo en el banquillo nazareno frente al Coria. El ex de Algeciras y Balona acabó con la crisis de resultados de un equipo que toma oxígeno hasta los 10 puntos y se le espera en la puja por los puestos altos. El Coria no ve la luz. Octava derrota en nueve partidos para un cuadro ribereño colista con un solo punto.

Otro resultado muy llamativo se produjo en tierras sevillanas con el 2-5 del Córdoba B en el campo del Atlético Central. El filial califal se pegó un festín en el Ciudad de Alcalá. Tercer triunfo seguido para un Córdoba B que se mete de lleno en el playoff con 17 puntos y frena a un Atlético Central que venía en racha. Los blanquinegros se quedan con 15 puntos tras su primer gran resbalón de la temporada.

El Atlético Onubense se impuso a domicilio al Sevilla C (0-2). El filial del Recreativo de Huelva se reengancha al pelotón de aspirantes con 14 puntos mientras que el segundo filial nervionense entra en crisis con cuatro derrotas consecutivas. Malas sensaciones para los sevillistas antes de visitar La Línea.

El Conil se llevó el derbi provincial ante el Chiclana CF (2-0). Cuarta victoria en cinco jornadas para los conileños, que con 13 puntos superan en la tabla a un Chiclana con 11 tras dos tropiezos.

El fin de jornada se escenificó con las tablas entre el Ciudad de Lucena y el San Roque de Lepe (1-1). Los de Lucena estuvieron muy cerca de prolongar su gran momento, pero los leperos arrancaron un valioso empate en el último suspiro. Supo a poco para un Ciudad de Lucena que dejó escapar la segunda plaza y se sitúa con 17 puntos. El San Roque, el que más iguala del grupo con seis equis, se posiciona con 12 puntos en esa tierra de nadie.