Joaquín Jiménez regresa a la Balona. Después de haber abandonado el club en abril de 2019 por desavenencias especialmente con el entonces entrenador, Jordi Roger, el veterano directivo ha acordado que volverá a ejercer las funciones de delegado de equipo el próximo curso, en el que el equipo de La Línea militará en la Primera RFEF.

El director general de las Real Balompédica, Mario Galán, y el propio Joaquín Jiménez han cerrado el acuerdo en las últimas horas para que los albinegros recuperen para la labor de delegado al exdirigente, que ya la había ejercido esas funciones durante más de dos décadas.

El propio Jiménez ha confirmado esta información a Europa Sur, aunque ha declinado de momento hacer ningún tipo de manifestación hasta que el propio club haga oficial su incorporación (lo que sucedió a última hora de la tarde). Eso sí, no ha dejado pasar la oportunidad de dejar un mensaje: “Nunca podría decirle que no a la Balona”.

No en vano, en su despedida de la centenaria entidad, hace ahora poco más de dos años, ya dejó abierta la puerta a su regreso: “Éste es mi equipo y si algún día me necesita, me tendrá como me ha tenido siempre”, subraya.

Joaquín Jiménez recupera de esta forma unas funciones que en los dos últimos cursos había venido desempeñando con enorme acierto Paco Gavilán, que seguirá vinculado a la entidad, pero realizará otras funciones, ligadas especialmente al capítulo de protocolo.

La Balompédica hizo oficial el regreso de Joaquín Jiménez a sus funciones horas después de que fuese anunciado por este medio.