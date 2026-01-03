El Balona-Atlético Central de este domingo, aplazado por la llegada de la borrasca Francis

El anuncio por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de que el Campo de Gibraltar estará este domingo bajo un aviso naranja de fuertes lluvias ha llevado este sábado a la Federación Andaluza de Fútbol a decretar el aplazamiento del encuentro de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación que este domingo (12:00) deberían haber disputado en el Ciudad de La Línea la Real Balompédica Linense y el Atlético Central de Sevilla.

La afición de la Balona tendrá que esperar para ver a su equipo en 2026. La Federación Andaluza ha comunicado a los albinegros y al Atlético Central que su duelo de este domingo queda aplazado para evitar no sólo que se dispute bajo un temporal, sino que tanto el conjunto hispalense como el colegiado onubense Rubén Cartes Burgos tengan que desplazarse con el consiguiente mayor riesgo de accidente debido a las circunstancias adversas.

El club anuncia en su comunicado oficial que "las entradas adquiridas serán reembolsadas sin coste alguno".

La Balompédica tenía a su alcance mejorar la marca de 13 partidos invicta establecida por el equipo que entrenaba Jordi Roger en la andadura 2018-19. Ahora tendrá que esperar una semana más, a la visita del Pérez Ureba de Conil.

Aunque en el momento de redactar esta información aún no es oficial, fuentes cercanas a la Federación Andaluza han confirmado a Europa Sur que la intención del Comité de Competición era la de aplazar la casi totalidad de los partidos de esta categoría que se disputaban tanto en la provincia de Cádiz como en las de Málaga y Granada, éstas pertenecientes al grupo IX de esta quinta categoría del balompié nacional.

La norma contempla que, siempre que sea posible, los partidos aplazados durante la primera vuelta deben disputarse antes de que ésta finalice, pero dada la premura de tiempo (el once de enero la competición llegará a su ecuador) se antoja que no será fácil que pueda cumplirse ese precepto..

La Balompédica no tiene intención de que la disputa del choque se aplace demasiado en el tiempo, pero al tratarse de una categoría considerada no profesional, deberá contar con el visto bueno del Atlético Central para que el duelo se dirime en un día laborales. Es más, si llegara a jugarse fuera de un festivo, la Andaluza tiene potestad para imponer un horario.

El próximo dia festivo en el calendario (con independencia de este martes, por la llegada de los Reyes Magos) es el 28 de febrero, que en este 2026 llegará en sábado, lo que hace inviable que se juegue un partido aplazado junto a la jornada regular prevista para ese fin de semana.

La Andaluza señala en sus estatutos que los partidos deben ser aplazados por cuestiones de fuerza mayor demostrables (como es el caso) y que una vez que esto suceda los dos conjuntos disponen de un tiempo prudencial para ponerse de acuerdo sobre la nueva fecha.

En caso de que este pacto no se produzca, "la RFAF tiene el poder de suspender o fijar nueva fecha y lugar a partidos que no se puedan jugar en fecha prevista".