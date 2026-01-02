Así es el próximo rival de la Balona: Atlético Central, el equipo de la 'gente guapa' de Sevilla, un recién nacido

El Club Atlético Central, que este domingo (12:00) visita a la Real Balompédica Linense en duelo de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación, es uno de los proyectos más singulares del fútbol español reciente. Fundado en 2018 en Sevilla, el club nació con una idea muy definida: crear una entidad moderna, con identidad propia y una manera distinta de entender el fútbol, tanto a nivel deportivo como social y cultural. Desde el primer día se marcó como objetivo convertirse en el tercer equipo de la capital hispalense.

Detrás de este proyecto se encuentran Jaime Soto Parejo y Alberto Herrera, figuras clave en la historia del club desde su origen. Jaime Soto, actual presidente del Atlético Central, es hijo del reconocido cantante y compositor sevillano José Manuel Soto. Por su parte, Alberto Herrera, vicepresidente del club, es hijo del conocido periodista Carlos Herrera, una de las voces más influyentes de la radio española a través de la Cadena COPE. Ambos decidieron impulsar un proyecto propio, alejándose del foco familiar para construir una iniciativa deportiva con personalidad y ambición.

En el plano deportivo, el crecimiento del Atlético Central ha sido vertiginoso. En apenas cuatro años acumuló ascensos consecutivos desde la Tercera Andaluza hasta la División de Honor, llegando a Tercera Federación en la 2024/25. En su primera andadura en la quinta categoría nacional ya finalizó cuarto y disputó la fase de ascenso, pero después de eliminar a Utrera y Ciudad de Lucena se cruzó en su camino el Real Jaén.

El Atlético Central se entrena y juega en Alcalá de Guadaíra, donde se ha forjado un ambiente muy reconocible, con una estética marcada por el uso del color negro en su primera equipación, símbolo de sobriedad y carácter.

En el apartado deportivo el plantel no es enteramente profesional, aunque se entrena en horario matinal. Por las tardes, algunos de sus futbolistas ejercen actividades tan dispares como las de barbero o las del técnico en una escuela de fútbol.

Nombres reconocibles

A pesar de haber disputado el play-off, el Atlético Central llevó a cabo el pasado verano trece incorporaciones, entre las que destaca el exbético Rafa Navarro, que procede del San Sebastián de los Reyes de Primera Federación.

En el plantel figuran el exbalono Luis Madrigal, que llegó en invierno procedente del Cornellá; Raúl Navas, que a sus 37 años acredita haber vestido las camisetas de la Real Sociedad, el Éibar y Osasuna en Primera, así como las de Las Palmas, Cartagena y Mirandés en Segunda, además de la del Recreativo de Huelva; Esteban Sachetti, 40 años, formado en el Sevilla y con amplio pasado en la máxima categoría de Chipre, y que pasó por el San Fernando; o el exalgecirista Jesús Marrufo, que también defendió los intereses del San Roque de Lepe.

El Atlético Central sólo ha perdido en dos de sus siete desplazamientos (en las visitas a Bollullos y Ceuta B), en los que ha sumado tres victorias (Chiclana, Castilleja y Pozoblanco, estas dos últimas en sus dos viajes más recientes) y dos empates (Cádiz Mirandilla y Utrera).

Los sevillanos llegan tras ganar cuatro de sus últimos cinco duelos, salpicados por su derrota en casa a manos del San Roque de Lepe (1-3).

El entrenador es José Antonio Gordillo (Morón de la Frontera, 24 de enero de 1974), quien llegó el pasado verano al cargo. Como futbolista pasó por la cantera del Real Betis, además de militar en el Castellón, Real Murcia, Nástic de Tarragona, Pontevedra y Real Jaén.

En su palmarés como preparador, además de su paso en condición de ayudante por el Dépor (con Pepe Mel), el Spórting (con David Gallego) y el Wuhan Three Towns de la Super Liga China (con Pedro Morilla), figura su etapa como máximo responsable del Nástic de Tarragona en Segunda división, donde, por cierto, tuvo entre sus pupilos al exbalono Alberto Varo.

El Atlético Central afronta el encuentro con la Balona con la baja de Gabi, que ha dicho adiós a la temporada por culpa de una lesión, y con varias dudas que el míster no resolverá hasta este sábado.