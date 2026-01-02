El entrenador del Atlético Central vaticina que la Balona "acabará arriba" si se conduce "con paciencia"

José Antonio Gordillo, entrenador del Atlético Central, asegura que la Real Balompédica Linense, a la que su equipo rinde visita este domingo (12:00), está "llamada a acabar arriba", aunque advierte que es necesario que se conduzca con paciencia y recalca que los sevillanos llegan al Ciudad de La Línea sin renunciar a nada "y con la intención de ganar".

De la Balona opina que tiene "buenos jugadores, muy buen equipo" y, en su opinión, por eso "ha tenido partidos en los que ha estado muy bien, en los que ha sido superior, claramente".

"También es cierto que en otros encuentros no ha dado el nivel que se espera, si bien eso también nos ha pasado a nosotros… bueno y a todos los equipos, ahí está el caso del Dos Hermanas en la primera parte de la competición", abunda. "Al final estará en la parte alta", vaticina.

Respecto a la presión que puede estar pasándole a algunos jugadores por el entorno de la Balompédica, reflexiona: "Está claro, evidentemente es así, porque están en un equipo en el que están obligados a ganar siempre, por necesidad del guión, por presupuesto…".

"Por eso han hecho tan buena plantilla, que debe manejarse con tranquilidad; éste es un camino difícil y hay que saber tener paciencia, porque hacer una plantilla entera nueva, sea en la categoría que sea, no resulta fácil", recalca. "A veces no se cosechan los frutos en dos meses".

La clave, según Gordillo, está en "que los técnicos puedan desarrollar su trabajo", en un claro mensaje de apoyo al preparador de los albinegros, David Sánchez.

De su equipo refiere: "En La Línea se verá un Atlético Central muy parecido a lo que se viene viendo desde pretemporada, con un modelo cada vez más conseguido, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo".

El míster tiene claro su objetivo para el duelo con la Balona: "Debemos saber esperar nuestro momento, trabajar el partido y dar lo mejor de nosotros, que es la única forma de intentar llevarnos los tres puntos. Con la misma humildad y la misma intensidad que hemos ido a cada campo, como hacemos cada domingo".

"Está claro que hay veces que no da porque el rival nos ha superado o no hemos estado a nuestro mejor nivel, aunque estoy convencido de que en la mayoría de partidos sí que lo hemos podido conseguir".

Gordillo analiza el grupo X de Tercera Federación: "No la conocía, pero es una categoría dura, que va a estar muy reñida hasta el final".

"Hay muchos candidatos, como la propia Balona, el Dos Hermanas, el Lucena o el Bollullos, sin olvidar que los filiales siempre tienen ese desparpajo y esa calidad que les permiten complicarte cualquier encuentro".

"La verdad es que al principio pensaba que sólo habría cuatro o cinco equipos buenos y el resto tendría un perfil un poco más asequible, pero enseguida comprobé que vas a Chiclana y te cuesta mucho ganar, vas a Pozoblanco y también tienes que sufrir, pasa lo mismo en Castilleja, porque es un campo impracticable". E incluso recuerda que "el mismo San Roque de Lepe llegó a nuestro campo y nos ganó el partido".