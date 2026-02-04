Ex balonos por el mercado de invierno

El recién cerrado mercado de invierno (sin apellido, en el caso de la Tercera Federación) ha movido a un buen puñado de exbalonos que han cambiado de equipo a lo largo del mes de enero o en las semanas inmediatamente previas. En algunos casos, para pasar a formar parte de plantillas que competirán con la propia Real Balompédica Linense en ese grupo X que comandan los de La Línea.

Los dos casos más recientes, porque jugaron a las órdenes de David Sánchez durante la primera vuelta, son los de Adri Moyano (CD Badajoz) y Adri Valiente, que finalmente ha sido cedido por el Xerez Deportivo al CD Utrera, que en las últimas semanas ha sumado media docena de jugadores a su vestuario para tratar de eludir el descenso.

Dos tarifeños que en su momento se enfundaron la camisola de la Balona se han convertido en futuros enemigos de los albinegros. Pepe Greciano ha pasado del Xerez DFC de la Segunda Federación al Bollullos, rival directo de los linenses por el primer puesto. Y Álex Cantera dejó el colista Coria para irse al Atlético Onubense.

Segunda Federación

El algecireño Ñito González llegó al Real Jaén, después de disputar la primera vuelta en el UCAM Murcia, ambos conjuntos del grupo IV de Segunda Federación.

El centrocampista Abdoual Bandaogo, que bajo la presidencia de Raffaele Pandalone fue traspasado por la Balompédica al Real Betis, que lo incorporó a su filial, se sumó al proyecto del Yugo Unión Deportiva Socuéllamos. Después de cuatro participaciones del centrocampista de Burkina Faso, su equipo sigue siendo colista del grupo V de Segunda RFEF.

El central italiano Fabrizio Danese, que había comenzado la temporada en el Numancia de Soria, ficha por el FK Rudar Prijedor, décimo clasificado de la máxima categoría de Bosnia y Herzegovina.

Primera Federación

Moi Parra, que militó en la Balona en la campaña 2023-24 y que después de pasar por el Coria extremeño en Segunda RFEF había dirigido sus pasos hasta Bulgaria para jugar en el Septemvri Sofia, ha recalado en el Antequera CF de la Primera Federación.

Uno de los últimos movimientos del mercado fue la salida de Luis Alcalde del Marbella, con el que había jugado 20 partidos (17 como titular) para enrolarse en el Real Avilés Industrial. Cambia de grupo, pero sigue en Primera Federación.

Sin salir de la tercera categoría del escalafón nacional, José Masllorens, que estaba jugando en el Internacional de Bogotá, llega cedido por el conjunto colombiano a Unionistas de Salamanca, que pelea por la salvación en el grupo I.

Alu Koroma, visto y no visto

Uno de los casos más curiosos de todo este mercado invernal lo protagonizó, sin duda, Alu Koroma.

Lo primero que llama la atención es que todo un internacional por Sierra Leona (con pasado en la propia Balona, el Orihuela), que hace nada estaba jugando con su selección los partidos de la fase de clasificación para la fase final de la Copa de África, militaba en el Nueva Andalucía, equipo marbellí de la mitad de la tabla de la Primera Andaluza malagueña.

Pero no queda ahí la cosa. Fue anunciado como refuerzo del Torellano, pero, según explica Vega Baja: “La llegada de Alusine Koroma al Athletic Club Torrellano fue una de las noticias de la pasada semana a la Tercera RFEF de la Comunidad Valenciana. Todo un internacional con Sierra Leona que regresaba a la Comunitat en la que brilló con el Orihuela CF. Pero el ex de Los Arcos no llegará ni siquiera a debutar con la camiseta morada en esta 2025/2026. Su ficha no aparece ya en la FFCV debido a problemas físicos que condujeron a la marcha atrás en un fichaje que podía ser diferencial para la categoría”.