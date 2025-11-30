Los balonos Antonio Hermosín y Pedro Morillo, en el once ideal del grupo X del mes de noviembre

Dos jugadores de la Real Balompédica, el meta Antonio Hermosín y el lateral zurdo Pedro Morillo, han sido incluidos en el once ideal del grupo X de la Tercera Federación del mes de noviembre que ha elaborado el conocido portal Once de Bronce. El conjunto de La Línea es el más representado en cuanto a jugadores junto a su próximo rival, el Cádiz y el Dos Hermanas.

Sin embargo los nazarenos se convierten en líderes en cuanto a presencia, ya que el entrenador más valorado del grupo en ese periodo es Emilio Fajardo, que fue jugador de los albinegros y entrenador del Algeciras CF y que desde su llegada ha resucitado al Dos Hermanas. Fajardo fue uno de los nombres descartados por la dirección deportiva albinegra el pasado verano.

La Balompédica ha firmado dos triunfos y dos empates en el mes de noviembre, pero también es el equipo menos batido del grupo en ese periodo, junto al Ciudad de Lucena, ya que solo ha recibido una diana. Eso justifica que sean dos hombres de su retaguardia los que hayan sido elegidos por Once de Bronce: el meta Antonio Hermosín –que cerró el mes con una brillantísima actuación ante el Ciudad de Lucena– y el lateral zurdo Pedro Morillo, un ejemplo de regularidad.

No es extraño que estos dos jugadores, además de Julio Alga y Pepe Rincón, sean los únicos que han gozado de la condición de titulares en las doce jornadas disputadas.

El once ideal del grupo X de Tercera Federación en el mes de noviembre, según Once de Bronce

La línea defensiva de ese conjunto ideal del mes de noviembre lo integran, junto al meta albinegro, el lateral derecho Ale Benítez (Ciudad de Lucena), los centrales Lauren Egea y José María Leal (ambos del Dos Hermanas) y el mencionado Pedro Morillo.

El centro del campo es para Manuel Cerpa (Bollullos), Cristian Orihuela (Conil) y Gonzalo Guzmán (Ceuta B), mientras que las posiciones más adelantadas son para dos sevillanos del Cádiz Mirandilla: Sergio Niza e Ismael Álvarez.

Antonio Hermosín, sobre quien surgieron algunas dudas en el arranque de la temporada, ha ido creciendo y mantiene a la Balompédica, con nueve dianas, como el tercer equipo menos batido del grupo, junto al Ciudad de Lucena. La estadística dice que en esa misma situación está el Pozoblanco, pero la realidad es que los del Valle de los Pedroches ya perdían 1-3 con el Dos Hermanas cuando su partido de la duodécima jornada fue suspendido por lesión del árbitro. Hermosín llegó a la Balompédica procedente del Juventud de Torremolinos.

Por su parte el sevillano Pedro Morillo, que un año antes había jugado con el Mensajero canario en Segunda Federación, fue una de las tres incorporaciones que realizó la Balona en verano procedentes del Ciudad de Lucena.