Balona, tu rollo no es el gol

La falta de acierto ante el marco contrario está a la base de la salida de la Real Balompédica Linense de los puestos de play-off del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros son el séptimo equipo de esa competición en cuanto a tantos a favor y no han marcado en tres de sus últimos cinco compromisos. Dos futbolistas, Diego y Juaniyo, acumulan el 75% de los tantos de su equipo.

La Balona precisa de la aportación de otros jugadores en ataque, de esa segunda línea de la que tanto hablan los entrenadores. Entre el delantero Diego Domínguez y Juaniyo, que han aportado seis goles cada uno, han marcado el 75% de las dianas albinegras. Las cuatro restantes llevaron la firma de Pepe Rincón, Álvaro Cascajo y dos defensas centrales, Julio Algar y Marlone.

Diego Domínguez llegó a ser pichichi del grupo tras su doblete ante el Castilleja. Por entonces sumaba cuatro tantos.

Es cierto que en partidos como el que el equipo de La Línea disputó en Bollullos la suerte le está siendo esquiva. En suelo condal, los albinegros estrellaron tres veces el esférico en la madera. Pero también es inequívoco que en el partido de la pasada semana ante el Ciudad de Lucena, el meta visitante, Froi Leal, apenas tuvo que emplearse a fondo.

Esa ausencia de puntería se ha traducido en que los de David Sánchez, a pesar de que prolongan su racha de partidos sin perder hasta diez jornadas, se hayan visto descabalgados de la zona de privilegio, ya que han enlazado dos empates precisamente en el momento en el que su afición demandaba que diese un golpe de efecto.

Clasificación global

En el apartado conjunto de toda la quinta categoría nacional, los delanteros de la Balona no aparecen en la zona alta de la tabla de anotadores, que está encabezada por un jerezano, el extremo izquierdo Jesús Barrios, del Atlético de Madrid C, con doce tantos. No es nada de extrañar que, pese a pertenecer al segundo filial, sea frecuente su presencia en los entrenamientos del primer equipo y que Cholo Simeone le hiciese debutar en un amistoso de pretemporada.

De acuerdo a la relación confeccionada con los datos facilitados por lapreferente.com, le siguen en la clasificación de máximos anotadores de la categoría los siguientes futbolistas, entre los que no aparece ninguno del grupo X, cuyo mejor artillero es Vargas, del Bollullos, con siete aciertos.