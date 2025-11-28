Balona: los intocables de David Sánchez

Sólo cuatro jugadores de la Real Balompédica Linense han formado parte del once inicial en los doce encuentros que el equipo albinegro ha disputado desde que dio con sus huesos en el grupo X de Tercera Federación. Tres de ellos (el meta Antonio Hermosín y los defensas Julio Algar y Pedro Morillo) acumulan los 1.080 minutos que han transcurrido desde que comenzó la competición. El cuarto, Pepe Rincón, se quedó en los 1.015, ya que fue relevado en tres ocasiones.

El entrenador de la Balona, David Sánchez, es amigo de ir introduciendo variantes. Unas veces, forzado por las circunstancias, en forma de lesión o sanción, y otras, por decisión propia, ya sea para premiar el esfuerzo de algún futbolista durante la semana o en virtud de alguna capacidad especial del rival que entienda que es necesario contrarrestar.

El preparador ha utilizado 22 futbolistas desde que arrancó la temporada oficial. Cuatro han sido siempre titulares (Antonio Hermosín, Julio Algar, Pedro Morillo y Pepe Rincón) y otros dos (Chey y Álvaro Cascajo) han participado en todas las jornadas, si bien alguna de ellas la comenzaron en el banquillo.

En una plantilla que partía del cero absoluto (ya que el único jugador con contrato en vigor, el marroquí Moha, se marchó traspasado al Real Betis) parece lógico que sean los futbolistas de más trayectoria los que acaben por convertirse en el pilar de un equipo que está obligado a pelear por regresar a la Segunda Federación.

Bien es cierto que, incluso con la presión propia de esta responsabilidad, el preparador no ha dudado en dar entrada en algunos partidos (Victory, Raúl Andrades) o en las convocatorias (Jero Suárez) a los chavales de la cantera que vienen entrenándose con el primer equipo.

Los albinegros, que el jueves celebraron su comida de convivencia, aprovechan el descanso que concede la Tercera Federación para que la selección andaluza dispute la primera fase de la Copa de Naciones UEFA para tomarse todo el fin de semana de asueto. El lunes volverán a la actividad para preparar la visita al Cádiz Mirandilla, un encuentro al que la trayectoria de ambas escuadras concede una importancia vital.