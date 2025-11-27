Balona, ya vas tarde

La Real Balompédica Linense se instaló el pasado domingo, tras su empate en casa con el Ciudad de Lucena (0-0) en la sexta plaza del grupo X de Tercera Federación. Es decir, fuera de los puestos que dan derecho a jugar el play-off y lejos de una primera plaza que es la única que concede el ascenso directo. Y eso, justo antes del parón liguero, que siempre da para más y más exensos análisis. Restan dos tercios de temporada y, como es obvio, los albinegros tienen aún tiempo de revertir esta situación, pero la mera comparación con la temporada pasada señala que están tres partidos por detrás de sus aspiraciones. El líder de entonces, el después ascendido Salerm Puente Genil, sumaba 27 puntos, por 20 que es el actual botín de los de La Línea.

Lejos, muy lejos, de aquellas expectativas que generó la siempre engañosa pretemporada. Las diez jornadas sin conocer la derrota de la Balona no consiguen eclipsar el mal sabor de boca que se palpa entre su hinchada, acentuado por la pobre imagen que ofreció su equipo en el último duelo en el Ciudad de La Línea.

La realidad es que en ese periodo en el que no ha doblado la rodilla la Balompédica ha sumado 20 puntos merced a cinco victorias y otros tantos empates. Es decir, que si sólo se contabilizan esas diez semanas -sin las dos primeras que tanto lastran a los albinegros- no sólo tampoco serían primeros, sino que ocuparían la cuarta plaza. Esos mencionados 20 puntos le dejan a dos del líder de esa clasificación parcial (el Bollullos) y con otros tantos de renta sobre el sexto, el Atlético Central.

Lo cierto es que el campeón del pasado curso (y por lo tanto el que logró el ascenso directo) fue el Salerm Puente Genil, que acabó la campaña con 71 puntos, tres de ventaja sobre el segundo, el Ciudad de Lucena, y nada menos que 17 sobre el sexto clasificado, que fue el Bollullos.

El caso es que el equipo que entrenaba Álvaro Cejudo ya había demostrado su dominio cuando la competición superó la duodécima jornada. Era líder y sumaba 27 puntos (siete más que la Balona en la actualidad). El Ciudad de Lucena era segundo, con idéntico bagaje pero peor golaveraje.

Como dato orientativo el sexto clasificado en ese momento de la temporada pasada era el Ceuta B, que acumulaba 19 puntos y que acabó la competición en la décima plaza, con 46, a nueve de las posiciones que dan derecho a jugar las eliminatorias postemporada.

Un dato curioso es que a ese Salerm Puente Genil se unió en el mes de diciembre José Antonio González, que había comenzado la competición en la Balona, a la que dejó cuando el equipo de La Línea... y que acabaría descendiendo, era décima. El mediocentro colaboró en el ascenso de los pontaneses participando en nueve partidos, cinco de ellos como titular.

A la vista de todos estos datos, la visita de la Real Balompédica al líder Cádiz Mirandilla en la próxima jornada -que no se jugará el próximo fin de semana, sino el domingo siete de diciembre a las 16:00- adquiere una relevancia especial. Una derrota situaría a los de David Sánchez a nueve puntos de la primera plaza. Y a la vista de los números de la campaña pasada, igual ni el empate es, a priori, un buen resultado.