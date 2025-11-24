Las selecciones femeninas de Noruega, Brasil y Dinamarca juegan esta semana en La Línea

El estadio Ciudad de La Línea será escenario esta misma semana de dos partidos amistosos entre selecciones femeninas de fútbol de primer nivel. El viernes 28, a las 19:00, se verán las caras Noruega y Brasil, mientras que el domingo, a partir de las 18:00, lo harán la propia Noruega, en su caso contra Dinamarca. El acceso al estadio será gratuito.

El próximo fin de de semana no habrá fútbol en Tercera Federación y por lo tanto los seguidores de la Real Balompédica no podrán ver a su equipo. Pero tanto los aficionados de La Línea como los de los otros puntos del Campo de Gibraltar y de la Costa del Sol tienen una cita en el estadio próximo al Peñón, ya que será escenario de dos encuentros internacionales amistosos de categoría femenina.

La llegada de estos combinado a a La Línea proporcionan la posibilidad de ver en acción a alguna de las mejores jugadoras del mundo. En Noruega destaca sin duda la figura de la delantera Ada Hegerberg, que defiende los intereses del Olympique de Lyon de la máxima categoría francesa.

Cartel anunciador de los dos amistosos que se jugarán en La Línea

Con Brasil, que tiene en su palmarés nueve de las diez citas de la Copa América Femenina que se han disputado, sobresale Marta Vieira (Marta), que compite con el Orlando Pride de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos y a la que en su país rebautizaron como la Reina del Fútbol.

El compromiso de la ciudad con el fútbol internacional no parece detenerse gracias a la gestión de Football Impact, del que es propietario Andrés Roldán, a su vez presidente de la Real Balompédica. De hecho, recientemente las selecciones masculinas españolas sub-17 y sub-19 llevaron a cabo un partidillo de entrenamiento en el estadio, que contó con la presencia de numerosos espectadores.