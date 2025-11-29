Dani Arroyo, nuevo entrenador del Coria, rival de la Balona

El sanjuanero Dani Arroyo se ha convertido en el nuevo entrenador del Coria CF, que ocupa la última plaza del grupo X de Tercera Federación, en el que también milita la Real Balompédica Linense. Arroyo sustituye a Santi Carvajal, quien presentó su dimisión a comienzos de la semana tras dejar al equipo en la última posición con apenas cuatro puntos.

Dioni Arroyo llega al banquillo ribereño con un amplio bagaje en la dirección de equipos, habiendo entrenado previamente a clubes como UB Lebrijana, Villafranco CF, AD San José, UP Viso y La Palma CF. Su experiencia y su capacidad para gestionar vestuarios serán claves para afrontar la complicada situación del conjunto coriano.

“Es un reto importante y estoy dispuesto a trabajar sin descanso para encarrilar la situación del equipo y sacar al Coria CF de la zona baja de la tabla”, afirmó Arroyo en su presentación oficial. Su conocimiento del grupo X de Tercera Federación y su trayectoria en el fútbol andaluz generan optimismo entre la directiva y los aficionados.

Por su parte, Santi Carvajal presentó su dimisión tras la derrota en casa ante el Conil (0-1), que dejó al Coria CF en la última posición del Grupo X. En su comunicado oficial, la entidad destacó el compromiso, la profesionalidad y el sentimiento de club de Carvajal, subrayando que siempre ha antepuesto los intereses del Coria CF a los suyos propios, tanto en esta etapa como en anteriores funciones dentro de la estructura deportiva.

Con Arroyo al mando, el Coria CF busca iniciar un giro en su temporada y alejarse de los puestos de descenso, mientras la afición espera que la experiencia del nuevo técnico sea suficiente para devolver la confianza y los resultados al equipo.