Santi Carvajal dimite como entrenador del Coria, rival de la Balona

Santi Carvajal presentó este lunes su dimisión como entrenador del Coria CF, rival de la Real Balompédica Linense en el grupo X de Tercera Federación. La medida, acordada entre las partes, llega después de que los ribereños cayesen el pasado domingo ante el Conil en casa (0-1) con lo que se aferran a la última plaza, con sólo cuatro puntos en doce jornadas.

En su comunicado oficial, la entidad coriana subraya el compromiso, la profesionalidad y el sentimiento de club de Carvajal, destacando que siempre ha antepuesto los intereses del Coria CF a los suyos propios, tanto en esta etapa como en las anteriores en las que formó parte de la estructura deportiva.

El preparador, por su parte, ha expresado a través de un comunicado su agradecimiento a quienes le han permitido estar en el banquillo del que considera su club, por lo que entiende que ha cumplido un sueño.

Carvajal se despide con una larga lista de agradecimientos y pide disculpas “si alguien se ha sentido defraudado” por su trabajo.

El hecho de que el próximo fin de semana no haya competición en Tercera Federación propicia que no exista una prisa especial en el club por dar a conocer el nombre del nuevo inquilino del banquillo.