El Comité sanciona al Ceuta B con 150 euros por los incidentes en el descanso de su partido con la Balona

El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha impuesto una sanción de 150 euros a la AD Ceuta B “por incidentes de público calificados como de carácter leve” que se produjeron en el descanso del encuentro del pasado sábado frente a la Balona, correspondiente a la vigésima jornada del grupo X de Tercera Federación.

Como resultado de este Ceuta B-Balona y de su participación en los mencionados incidentes, el preparador físico de la Balona, Rodrigo Maqueda, fue sancionado con un partido.

El colegiado sevillano Moisés Dorado Gutiérrez escribió en el acta al término de la contienda: “Una vez finalizado el primer periodo, observo como desde la grada opuesta a vestuarios, invade el terreno de juego un aficionado identificado como perteneciente al conjunto local, cruzando parte del terreno de juego para encararse con el jugador con dorsal número 2 visitante, iniciándose en este momento un enfrentamiento, por ello debido a la tesitura del momento no muestro las amonestaciones del jugador con dorsal número 4 del club local y del jugador con dorsal número 1 del club visitante”.

Más adelante añade: “En el minuto 86, tras la consecución del segundo gol local, me vi obligado a aplicar el paso 1 del Protocolo de violencia verbal tras los constantes comentarios observados desde la grada detrás del árbitro asistente número 2, lugar donde se situaban aficionados del conjunto local, observado por sus cánticos e indumentarias, pudiendo identificar comentarios tales como “¡Sois unos ladrones!”, “¡Venís aquí a robar!”, “¡Os ha pagado la Balona cabrones!”, “¡Hijo de puta!” todo esto en repetidas ocasiones. Tras la advertencia correspondiente, el juego pudo reanudarse con normalidad tras dos minutos interrumpido”.

El pasado mes de noviembre este mismo comité apercibió de cierre el Ciudad de La Línea después de que el árbitro del Balona-Sevilla C, el onubense Luis Espina Dominguez, reflejase en el acta que la hinchada local había llamado “tondo” y “cabrón” a uno de sus auxiliares.

Conil-Lucena

Asimismo el Comité ha decidido abrir expediente, pero sin dictar aún resolución alguna, por los incidentes que se dieron en el Conil-Ciudad de Lucena de la pasada jornada.

Relacionado El Ciudad de Lucena denuncia que un aficionado agredió a su jugador Diego Canty y el Conil niega los hechos

El equipo aracelitano denunció, aportando un vídeo, que un espectador había agredido a su jugador Diego Canty. A esa denuncia pública replicó el Conil alegando que nada de eso había sucedido.