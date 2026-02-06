La Peña Balona aplaza al sábado 14 la entrega de su I Trofeo Sentimiento Balono al Atlético Zabal

La Peña Balona ha anunciado que aplaza hasta el próximo sábado, 14 de febrero, el acto de entrega del premio Sentimiento Balono–Ismael Chico, que en esta primera edición ha recaído en el Atlético Zabal. La celebración del mismo estaba anunciada para este sábado, día siete.

Las inclemencias meteorológicas y el anuncio de que este sábado llegará a La Línea una nueva borrasca, Marta, han llevado a la directiva de la Peña Balona, encabezada por Julio Vega, a posponer una semana la puesta de largo de su trofeo Sentimiento Balono.

En esta convocatoria no sólo va a ser galardonado el Atlético Zabal, por su condición de sempiterno filial de los albinegros, sino el futbolista que da nombre al galardón, Ismael Chico, quien desarrolló una larga carrera como jugador y más tarde desempeñó las funciones de secretario técnico.

Pasodoble de Carnaval

Por otro lado, la propia Peña Balona, a la que incluso el Ayuntamiento ha agradecido su incondicional apoyo al concurso de agrupaciones del Carnaval de la Concha Fina, ha puesto en marcha su segundo concurso al pasodoble dedicado a la Real Balompédica que se oiga durante el mismo.

El cartel anunciador del concurso de pasobles de la Peña Balona

El premio es de 150 euros y en la primera edición resultó ganadora la comparsa Los Conquistadores.

El concurso de la Concha Fina de La Linea se desarrollará entre el 16 y el 20 del presente mes de febrero y en el mismo se han inscrito dieciséis agrupaciones.