La Federación tramita al fin la ficha de Joanet López, que ya es jugador de la Balona

La Real Balompédica Linense ha anunciado este jueves que la Federación Andaluza le ha comunicado que por fin ha tramitado la licencia del extremo hispano-guineano Joanet López. El organismo había mantenido en suspenso la incorporación oficial del futbolista desde su contratación por parte del equipo albinegro, poco antes de las doce de la noche del pasado 1 de febrero.

Europa Sur desveló durante la tarde de este miércoles, a través de su edición digital, que la Federación tenía paralizada el alta del futbolista, aduciendo problemas en el horario de la contratación.

El extremo está, por lo tanto, a disposición del técnico, David Sánchez, para el duelo de la vigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros, líderes, disputarán el encuentro este domingo 15 de febrero (12:30) en el Juan Muñoz Romero de Santiponce ante el Castilleja, penúltimo clasificado.

Adiós al culebrón Joanet López. Después de once días de espera –injustificada, a la vista de los hechos– la Federación ha dado el visto bueno a la licencia que une a Joanet López con la Balompédica. El equipo de procedencia del extremo, el Athlètic Lleida de Segunda Federación, ha demostrado que fue dado de baja en la Federación Catalana en tiempo y forma y que, por lo tanto, su incorporación a la entidad de La Línea se produjo también dentro del periodo reglamentario.

La resolución de este caso, que como sostenía el director general de la Balona, Álvaro Pérez, se debía a un malentendido entre federaciones territoriales, supone un respiro para los linenses incluso a corto plazo, ya que para los encuentros más inmediatos -está por ver cuántos- tienen aseguradas las bajas del defensa central Diego Domínguez y del mediocentro Tomi Lanzini.

Joanet López, que se autodefine como “extremo o centrocampista”, se entrena con la primera plantilla de la Balompédica desde mediados de la pasada semana.

Una vez cerrada esta incorporación de manera oficial, los movimientos en el último mes de mercado de la Balona se han resuelto con tres fichajes: el ya mencionado y Ángel Mancheño, que regresó a la entidad tras un año y medio desde el Xerez Deportivo de Segunda Federación, y David Muñoz, que llegaba procedente del Atlético Onubense, rival de los albinegros en el grupo X de Trecera Federación.

Asimismo, el club ha dado tres bajas, la de Rubén Olea, lesionado de larga duración, Ádri Moyano, que se marchó al Badajoz, y Ádri Valiente, que se incorporó al CD Utrera, otro de los equipos que se enfrentan a la Balona en la presente andadura.