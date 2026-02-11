La Federación mantiene en suspenso la ficha de Joanet López con la Balona

La federaciones Española y Andaluza de Fútbol mantienen en suspenso, al menos hasta este miércoles 11 de febrero, la licencia del internacional hispano-guineano Joanet López con la Real Balompédica Linense. La entidad de La Línea realiza gestiones con la esperanza de que este mismo jueves pueda dar oficialmente de alta al extremo.

El objetivo inmediato es que el entrenador, David Sánchez, pueda contar con los servicios de la última adquisición del club en el encuentro de la vigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera Federación que llevará el domingo a los albinegros hasta Santiponce para medirse al Castilleja. Y es que para ese partido ya son bajas Diego Domínguez, Tomi Lanzini y en la sesión de este miércoles tampoco trabajó con normalidad Julio Algar.

La Balona anunció pasada la medianoche del dos de febrero, la fecha límite del mercado de fichajes en Tercera Federación, la que iba a ser la tercera y última contratación de enero, la del extremo Joanet López, que venía de jugar con el Athlétic Lleida en Segunda Federación. El club explicó que la incorporación se había cerrado en tiempo y forma minutos antes del límite establecido (00:00).

Sin embargo, este miércoles día 11 sigue sin estar cursada oficialmente la licencia de Joanet López, según queda reflejado en los organismos federativos pertinentes.

Eso supone que, en caso de que el Balona-Coria del pasado domingo no se hubiese aplazado, Joanet López no hubiese podido jugar. Es más, abre el debate sobre si podrá ser alineado cuando el duelo llegue realmente a escenificarse.

La Balona gestiona el alta

La Balompédica sostiene que, una vez tuvo conocimiento de la paralización de la tramitación de la licencia por parte de la Andaluza, solicitó toda la información pertinente al conjunto catalán para poder avalar que la operación fue realizada correctamente.

El Lleida ha puesto a disposición de la directiva que encabeza Andrés Roldán las pruebas que demuestran que fue dado de baja ante la Federación catalana antes de la medianoche. O así lo entienden al menos los dos clubes implicados.

De hecho, el conjunto ilerdense, a través de la red X (antes Twitter), anunció la desvinculación de Joanet López el dos de febrero, es decir, dentro del plazo.

Claro que eso no demuestra que lo hiciese también de manera oficial, pero el Athlétic Lleida aporta como demostración de que llevó a cabo su trabajo como debía que pudo incorporar a otro jugador sénior, el central Axel Ayala, que llegó procedente del Rayo Cantabria.

En caso de no haber hecho efectiva la baja del ya jugador balono, no hubiesen podido contratar a su nuevo defensa, ya que tenían todas las licencias séniors cubiertas.

El desenlace de este fichaje interruptus se conocerá en breve. Los responsables de la entidad de La Línea están convencidos de que sólo se trata de un problema de coordinación entre las diferentes federaciones y que, finalmente, Joanet López podrá enfundarse la camisola albinegra.