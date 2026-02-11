(0-1) El Conil derrota al Cádiz Mirandilla en el primer encuentro de la aplazada jornada 20

El Conil CF se ha impuesto este miércoles 0-1 al Cádiz Mirandilla en el primero de los encuentros recuperados de la vigésimo primera jornada en el grupo X de Tercera Federación, que fue aplazada en su totalidad el pasado fin de semana como consecuencia de la sucesión de borrascas que asolaban Andalucía. Entre los ocho partidos que están aún por disputarse se encuentra el Real Balompédica Linense-Coria CF.

El encuentro entre el filial cadista y el Conil, disputado bajo un intenso aguacero, se caracterizó por su intensidad. De hecho el local Beltrán tuvo que ser atendido en el 12' tras un choque fortuito con un adversario en la disputa de un balón.

En el tramo final del primer periodo cada uno de los equipos disfrutó de una clara oportunidad, pero el marcador señalaba empate sin goles en el descanso.

Los cambios en el bando cadista le concedieron un mayor control del balón, pero el conjunto de casa se estrelló con el exquisito orden de los conileños, que en el 63' y por medio del joven Pepe anotaron el tanto del triunfo. Un gol muy protestado por los amarillos, que reclamaron falta previa.

Lejos de venirse abajo, el Mirandilla reaccionó y se volcó en busca del empate. Los amarillos generaron varias aproximaciones y ocasiones en el tramo final, pero no lograron encontrar portería ni materializar sus llegadas. Ni siquiera el debut de Bryan Bragance, que dejó buenas sensaciones, sirvió para que los cadistas alcanzaran el empate.

En este grupo X ya hay otros dos equipos que ya han acordado la fecha de su partido. Y son nada menos que el Dos Hermanas (quinto clasificado) y el Atlético Central (tercero). Ese duelo se ha fijado para las 17:00 del miércoles 25 del presente mes de febrero y tendrá como escenario el Miguel Román nazareno.

Clasificación

Tras la disputa de este encuentro, la clasificación del grupo X queda como sigue. En la misma hay equipos como el Chiclana y el Bollullos que tienen dos encuentros menos que el Conil y el Cádiz Mirandilla y uno menos que el resto de los competidores, con lo que la tabla tiene mucho de provisional.