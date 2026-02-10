La Balona pierde por lesión a Diego Domínguez y Tomi Lanzini

La Real Balompédica Linense pierde, en principio por un tiempo indeterminado pero que se antoja que en caso alguno será inferior a un mes, al central Diego Domínguez y al centrocampista Tomi Lanzini, ambos lesionados. El caso del segundo se hace especialmente peliaguado por cuanto la marcha de Adri Moyano al Badajoz no fue cubierta con un seis específico. La situación abre la puerta a que se desenvuelva en esa zona el recién llegado Joanet López e incluso a la irrupción en la competición del juvenil Raúl Andrades, que ya destacó en pretemporada.

Problemas para el líder del grupo X de la Tercera Federación. A la espera de que las últimas pruebas médicas confirmen oficialmente el alcance de sus respectivas lesiones, dos jugadores de la Balona han sufrido lo que aparentan ser roturas musculares (está por ver si más grandes o más pequeñas) en los primeros entrenamientos al aire libre. Sesiones que se escenifuicaron después de una semana en la que los albinegros se vieron obligados a suspender sesiones o realizarlas bajo techo.

El central Diego Domínguez llevaba jugados 14 de los 20 partidos de liga en los que ha participado el equipo albinegro. Trece de ellos como titular, hasta acumular 1.203 minutos. Aunque más importante es que se había ido ganando la confianza del entrenador, David Sánchez, de manera que había disputado íntegros los ocho últimos compromisos.

La ausencia del zaguero de Puebla de Guzmán es relevante, por cuanto había formado una pareja muy estable junto a Julio Algar, pero lo cierto es que el plantel cuenta con futbolistas específicos para esa plaza. Y es que para eso confeccionó el club una plantilla en la que la mayoría de los puestos estaban doblados y con jugadores de garantía.

Una de las opciones para ocupar esa vacante es la del francés Marlone, que sólo ha disputado 18 minutos en el encuentro en Chiclana desde la jornada séptima, pero que está totalmente recuperado de la lesión que le llevó al dique seco.

También se desenvuelve en el centro de la retaguardia el único linense en nómina, Ismael Martín, pero después de ser titular en el último partido de 2025, en Utrera (3-3), donde aquella defensa restañada por la ausencia de Pedro Morillo fue especialmente criticada, no ha vuelto a disputar un minuto.

Tomi Lanzini

Otro que está a la espera de diagnóstico definitivo, pero que tuvo que abandonar la sesión de trabajo tras sufrir un pinchazo, es Tomi Lanzini. A pesar de que había ganado presencia en las últimas jornadas –en el último encuentro disputado por los albinegros, en Ceuta, fue de los poquitos que rindió a un nivel aceptable– el técnico ya había cubierto sus ausencias con la inclusión de Cristian Boateng y Aschalew Sanmartí en el mediocentro.

Tomás Lanzini, en una sesión de trabajo / Manu Romero

Lo cierto es que la lesión del centrocampista bonaerense reabre un debate que ya comenzó con el cierre del mercado de fichajes. La Balona le abrió la puerta a Adri Moyano sin tener sustituto y cerró el mercado sin encontrarlo. La entidad optó por incorporar a Joanet López, que llega como jugador de banda, papel que ha desempeñado en los dos últimos cursos en el Athlétic Lleida, en Tercera y Segunda Federación.

Sin embargo, quienes conocen bien su trayectoria afirman que el hispano guinano ha desarrollado gran parte de su carrera como mediocentro y que, llegado el caso, podría ocupar esa demarcación.

Además, en el seno del club, pero muy especialmente por parte del entrenador David Sánchez, existe una gran confianza en Raúl Andrades, que ya sorprendió en pretemporada y que sigue ofreciendo un excelente nivel cada vez que se alinea con el primer equipo.

No sería nada de extrañar que el canterano disfrutase pronto de sus primeros minutos en la quinta categoría del balompié nacional. Aunque, posiblemente, no sea como titular.