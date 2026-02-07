Las borrascas mantienen a la Balona bajo techo

La Real Balompédica Linense no es ajena a la sucesión de borrascas que han afectado a La Línea desde comienzos de la semana. Los albinegros, a la espera de lo que pueda suceder este domingo, sólo han podido ejercitarse bajo techo. El aplazamiento del encuentro que debían disputar este domingo con el Coria minimiza los efectos reales de esta adversidad.

La Línea, como todo el Campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz y la mayor parte de Andalucía lleva días envuelta en una situación meteorológica que muchos no recuerdan. La borrasca Leonardo ha dado paso a Marta y la lluvia y las fuertes rachas de viento condicionan la vida diaria.

La Balona comenzó la semana con la sensación extraña de haber encajado una derrota. Extraña porque la que cosechó en el José Martínez Pirri ante el Ceuta B era la primera desde el pasado mes de septiembre.

El encuentro en la ciudad norteafricana se celebró en la tarde del sábado. El técnico, David Sánchez, dirigió el domingo la habitual sesión de recuperación de su plantilla, ésta sí sobre el terreo de juego, y concedió a sus hombres dos días de descanso para que desconectasen y volviesen con las pilas recargadas.

El primer obstáculo fue el del miércoles. El temporal, que detuvo otras muchas actividades, obligó al conjunto linense a suspender su sesión de trabajo por una mera cuestión de seguridad de sus futbolistas.

Desde entonces los balonos se entrenan en el gimnasio para, al menos, mantener el tono muscular, porque en ese tipo de sesiones no se podía preparar el próximo encuentro.

La preocupación que existía en el cuerpo técnico por esta situación empezó a desaparecer el jueves, cuando la Federación Andaluza hizo pública la suspensión de la jornada tanto en el grupo IX como en el X de Tercera Federación.

A pesar de todo, la Balompédica se ha entrenado este sábado, otra vez a cubierto. Los jugadores están convocados este domingo en el Ciudad de La Línea. El escenario de la sesión de trabajo lo decidirán los preparadores a la vista de las circunstancias.

Las adversidades mateorológicas también obligaron el viernes a aplazar el contacto de la plantilla con un grupo de escolares de la ciudad. La Junta de Andalucía había decretado, por tercer día consecutivo, la suspensión de las clases.

La única lectura positiva que se puede hacer de esta situación es que las adversidades son comunes a todos los equipos del grupo. Es más, alguno de los rivales de la Balona no han podido llevar a cabo sesión de trabajo alguna durante la semana por cuanto las instalaciones deportivas de las poblaciones a las que representan estaban cerradas a cal y canto.

Cuando la situación se normalice ya llegarán las semanas con tres partidos.