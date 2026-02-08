El Castilleja-Balona, el domingo 15 de febrero a las 12:00 en Santiponce

El encuentro de la vigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera Federación que enfrentará al Castilleja CF y a la Real Balompédica Linense ha quedado fijado para el domingo 15 de febrero a las 12:00. El choque no se jugará en el Municipal Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta, sino en el Municipal Juan Muñoz Romero de Santiponce.

Tras el descanso obligado del fin de semana, decretado por la Federación Andaluza como consecuencia de las continuas inclemencias meteorológicas que han afectado a la comunidad autónoma durante la semana, los grupos IX y X de la Tercera Federación regresan a la competición el próximo fin de semana. Como decían los clásicos taurinos, si el tiempo no lo impide, que nunca se sabe.

La Balona, que ostenta el liderato del grupo X, tendrá que visitar al penúltimo, el Castilleja. El conjunto sevillano ya ha hecho oficial que el duelo se jugará el domingo 15 a partir de las 12:00.

Eso sí, el escenario del choque no será el habitual de los encuentros en los que el Castilleja ejerce de local, ya que su estadio, el Antonio Almendro, está siendo objeto de mejoras. El primer equipo de la localidad ya anunció el pasado día 27 de enero a través de sus redes sociales que mientras duren estas mejoras se traslada a Santiponce.

Tanto el terreno de juego del Antonio Almendro como el del Juan Muñoz Romero de Santiponce, que será donde realmente se escenifique el partido, son de césped artificial.

El segundo, que está situado en la calle Tierno Galván, tiene, de acuerdo a la información que facilita la Federación Andaluza, unas dimensiones de 100x60.