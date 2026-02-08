La Balona da la bienvenida a su último fichaje, el hispano-guineano Joanet López

La Real Balompédica Linense va volviendo poco a poco la normalidad. A puerta cerrada, pero este domingo se ha entrenado de nuevo, por fin, al aire libre. Después de una semana ejercitándose en el gimnasio como consecuencia de la sucesión de borrascas cuyos efectos se han dejado sentir en La Línea. El club ha dado públicamente la bienvenida a su último fichaje, el hispano-guineano Joanet López, que se incorporó al plantel a ultimísima hora del lunes dos de febrero, el último en el que estaba abierto el mercado.

La Balona ha comenzado a preparar este extraño fin de semana sin fútbol el partido del próximo domingo, 15 de febrero (12:00), en Santiponce con el Castilleja, en el que tratará de regresar a la senda de la victoria tras la derrota sufrida en su visita al Ceuta B en el Martínez Pirri (2-0).

Después de una semana condicionada por las borrascas, en la que los hombres de David Sánchez no se ejercitaron hasta el jueves y lo hicieron siempre bajo techo, este domingo han vuelto a hacerlo al aire libre, lo que supone que han hecho ejercicios con balón.

Eso sí, por petición de las autoridades locales, la sesión de trabajo estaba cerrada y era de acceso exclusivo para los inquilinos del vestuario.

Aprovechando esta sesión la Balompédica ha dado la bienvenida a Joanet López, la tercera incorporación en las últimas semanas del mercado, tras las de Ángel Mancheño, que regresó a la entidad tras un año y medio desde el Xerez Deportivo de Segunda Federación, y David Muñoz, que llegaba procedente del Atlético Onubense, rival de los albinegros en el grupo X de Trecera Federación.

El recién llegado

Joan López Elo (1 de marzo de 1999, 26 años) se formó en la cantera de la U.E Bordeta y en 2015 ingresó en la del Club Lleida Esportiu. En el inicio de la temporada 2019-20 debutó con el primer equipo en la Segunda División B y el 12 de septiembre renovó su contrato por tres temporadas.

Se marchó de la entidad ilerdense a mediados de 2022 tras fichar por el C. E. Sabadell F. C., donde coincidió con su entrenador de la campaña anterior, Gabri García, y con algunos compañeros que se habían incorporado días antes al conjunto arlequinado. Allí permaneció una temporada antes de trasladarse a Andorra para jugar en el Inter Club d'Escaldes.

El 12 de agosto de 2024 regresó a la capital del Segrià para unirse al C. E. Atlètic Lleida, que se estrenaba esa temporada en la Tercera Federación.

En el presente curso había disputado entre Liga (Segunda Federación), Copa Federación y Copa del Rey dieciséis encuentros, nueve de ellos como titular, hasta completar 704 minutos, en los que no había anotado gol alguno.

En noviembre de 2019 fue convocado por la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial, aunque no debutó hasta el 28 de marzo de 2021, en un encuentro contra Túnez que concluyó con derrota por 2-1.