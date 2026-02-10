La Andaluza impone que el Balona-Coria se juegue antes del 1 de abril

La Federación Andaluza de Fútbol ha comunicado a los clubes de los grupos IX y X de Tercera Federación que los encuentros suspendidos el pasado fin de semana como consecuencia del temporal que azotó a la comunidad autónoma deberán disputarse antes del uno de abril.

Entre los encuentros que no llegaron a disputarse se encuentra el Balona-Coria, de la vigésimo primera jornada del grupo X, que tendrá que escenificarse en La Línea. Como informó Europa Sur los cuerpos técnicos tanto del equipo albinegro como del sevillano son partidarios de que el duelo se celebre “cuanto antes”.

De hecho hay tres fechas, los miércoles 25 de febrero, 4 y el 11 de marzo que parecen tomar fuerza. En caso de que los clubes no lleguen a un acuerdo en un tiempo prudencial será el Comité de Competición de la Andaluza el que dictamine cuándo se jugará.

El organismo que preside Pedro Curtido no ha impuesto una fecha única para todos los encuentros atendiendo a que por la particularidad de la categoría no todos los clubes pueden disponer de sus instalaciones libremente, ya que son municipales y las comparten con otras entidades.

Además, buena parte de los equipos no dispone de algunos de sus jugadores en un día laborable, por cuanto la categoría tiene carácter amateur, aunque haya equipos como la propia Balompédica, el Dos Hermanas o el Ceuta B en los que sus futbolistas tienen dedicación exclusiva al fútbol.

La Balona ya tomó una decisión muy similar, de de disputar el encuentro pendiente cuanto antes, cuando el cuatro de enero le fue aplazado, también por las inclemencias del tiempo, su partido con el Atlético Central.

Aquel duelo acabó por disputarse el 14 de enero y se resolvió con victoria de los de David Sánchez por 1-0, un resultado que les permitió auparse a los puestos de play-off al término de la primera vuelta.