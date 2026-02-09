Balona y Coria negocian para jugar "cuanto antes" el partido aplazado el domingo

Real Balompédica Linense y Coria CF negocian para jugar “cuanto antes” el encuentro de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera Federación del pasado domingo que fue aplazado por la Federación Andaluza como consecuencia de la sucesión de borrascas que afectaron a la comunidad autónoma a lo largo de toda la semana.

El Comité de Competición ha autorizado a los clubes de los dos grupos IX y X, cuyas jornadas se invalidaron en su totalidad, a establecer, previo acuerdo, la fecha de sus encuentros aplazados. En caso contrario, será la Federación la que tome la decisión.

El organismo que preside Pedro Curtido no ha impuesto una fecha única para todos los encuentros atendiendo a que por la particularidad de la categoría no todos los clubes pueden disponer de sus instalaciones libremente, ya que son municipales y las comparten con otras entidades.

Además, buena parte de los equipos no dispone de algunos de sus jugadores en un día laborable, por cuanto la categoría tiene carácter amateur, aunque haya equipos como la propia Balompédica, el Dos Hermanas o el Ceuta B en los que sus futbolistas tienen dedicación exclusiva al fútbol.

De acuerdo a la información que maneja esta redacción, los dos cuerpos técnicos de Balona y Coria entienden que dada su clasificación (líder y farolillo rojo) y el momento que atraviesan deberían jugar lo antes posible ese partido.

La Balona ya tomó una decisión muy similar cuando el cuatro de enero le fue aplazado, también por las inclemencias del tiempo, su partido con el Atlético Central. Aquel duelo se escenificó finalmente el 14 de enero y acabó con victoria de los de David Sánchez por 1-0, un resultado que les permitió auparse a los puestos de play-off al término de la primera vuelta.