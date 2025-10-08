Ismael Martín, otro motivo para celebrar: un linense debuta con la Balona

La victoria de la Balona ante el Castilleja en el Ciudad de La Línea dejó varias razones para celebrar tanto a nivel individual y como colectivo: el segundo triunfo seguido, el primero como local, el doblete de Diego, el estreno goleador de Juaniyo, la portería a cero... Pero uno de los grandes motivos de alegría para la afición albinegra fue el debut del linense Ismael Martín. El defensa disfrutó de sus primeros minutos en partido oficial con la Balompédica.

En las últimas temporadas, la afición de La Línea ha visto pasar a diferentes canteranos que han tenido la oportunidad, aunque ninguno ha conseguido echar raíces en la casa. La presencia de tarifeños, sanroqueños y algecireños en el juvenil y el filial ha dado pie a que la Balona se convirtiese en un buen escenario para jóvenes que sueñan con alcanzar el fútbol profesional. Los casos más recientes, los de Álex Cantera o Pepe Greciano. ¿Y los linenses? La presencia de los jugadores de la tierra se ha visto mermada progresivamente en una Balona que ha probado en casos excepcionales como ocurrió con Javi Méndez -el canterano más prometedor de los últimos tiempos- o Manu Toledano. La realidad, sin embargo, es que el club no ha encontrado a un jugador de la casa que dé el salto y juegue con regularidad desde Loren (ahora en el Alcoyano de la Segunda RFEF).

Ismael abre un nuevo capítulo para los linenses en la Balona. El zaguero saltó en el minuto 73 por Marlone con el partido 2-0, por lo que tuvo tiempo de vivir el tercer tanto de los albinegros, el de Juaniyo, y saboreó la celebración que tuvo lugar en el césped tras la victoria con la afición.

Ismael Martín Moreno (23 de julio de 2006), con 19 años recién cumplidos, regresó a casa este verano procedente de la cantera del Cádiz. El linense formó parte la pasada andadura del Cádiz C de la División de Honor Andaluza y también participó con el Cádiz Mirandilla al principio del curso, que fue rival de la Balona en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Ismael es un futbolista made in La Línea ya que completó buena parte de su crecimiento en las categorías inferiores del Atlético Zabal, donde empezó a jugar al balón con 6 añitos. El central dejó el equipo de La Atunara para enrolarse en el San Roque, con el que jugó en categoría infantil y cadete. Su formación cadete la acabó en La Menacha con el Algeciras CF y con 14 años fue reclutado por el Cádiz. Se fogueó en el Balón cadete y el Cádiz juvenil. Ismael alternó la temporada 2022/23 entre el juvenil de Liga Nacional y el Balón senior de Primera Andaluza. La campaña 2023/24 completó 26 partidos con el Cádiz juvenil de División de Honor. Hace poco más de un año, el club amarillo renovó al zaguero hasta 2027. La pasada campaña, el linense dio al salto al Mirandilla, pero apenas tuvo oportunidades y disputó la mayoría de sus partidos con el equipo C de División de Honor Andaluza.

El defensa es el más joven de un cuarteto de centrales encabezado por Julio Algar, el más experimentado. Diego Domínguez comenzó titular, pero el francés Marlone se ha hecho con el puesto. Ismael sabe que tiene por delante a una pareja que se ha afianzado en estas dos victorias y que deberá achuchar desde los entrenamientos diarios y cuando tenga la ocasión desde el banquillo durante una temporada que va a ser larga y con momentos para todos los futbolistas.

Javi Méndez, con la Balona.

De Javi Méndez a Manu Toledano

El estreno de Ismael con la Balona ha hecho que muchos hinchas se pregunten quién fue el último linense que se estrenó con el primer equipo. Dos nombres vienen a la cabeza: Manu Toledano y Javi Méndez.

La Balompédica fichó al delantero Manuel Toledano Ortiz, cuando tenía 19 años. Criado en el Atlético Zabal, también se fogueó en la cantera del Cádiz, en cuyos escalafones inferiores acumuló 77 partidos y marcó 35 goles. El ariete llegó procedente del Creighton Bluejays, el equipo representativo de la Universidad de Creighton en la División I de la NCAA, en Estados Unidos. El linense probó fortuna el pasado curso en el Atlético Antoniano de la Segunda RFEF y esta última pretemporada se enfrentó a la Balona con el Mons Calpe de Gibraltar en el amistoso que se celebró en Los Barrios.

Un canterano que prometía mucho fue Francisco Javier Mendez Pérez, Javi Méndez, que se convirtió con 15 años, nueve meses y ocho días en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar con el primer equipo de La Línea. A lo largo de aquel curso, había defendido los intereses de los equipos cadete y juvenil de la entidad y del filial. Antonio Calderón le abrió la puerta de la plantilla de la Segunda división B que ayudó a la Balona a llegar a Primera RFEF en 2021.

Debutó frente al Córdoba en el Municipal y permitió que aquel día ocurriese algo que no sucedía desde el 7 de octubre de 2018, que coincidieran en el terreno de juego tres jugadores de La Línea. Esta vez fueron Javi Méndez, Loren y Nacho Holgado. Tras abandonar el filial de la Balompédica, Javi Méndez decidió cruzar la Verja para enrolarse en el FC Bruno's Magpies de la Liga de Gibraltar.