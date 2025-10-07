Diego normaliza el gol en la Balona

Diego ha normalizado el gol en la Real Balompédica Linense 2025/26. El delantero se ha erigido en protagonista del despertar de la Balona de David Sánchez con cuatro goles en los tres últimos partidos. El sevillano ha descorchado el champán en un ataque que empieza a sumarse a la causa con jugadores llamados a ser relevantes como Pepe Rincón o Juaniyo.

Diego Domínguez Fernández -su compañero, el central, se llama Diego Domínguez Barbosa- se ha echado a la espalda la responsabilidad anotadora de una Balona que el pasado domingo ofreció ante el Castilleja un triunfo muy esperado por su hinchada. Los albinegros golearon gracias, en buena medida, al doblete del punta sevillano, el segundo que logra de manera consecutiva en el Ciudad de La Línea, donde dos semanas antes salvó un punto en el empate frente el Ceuta B.

A la postre, parece que ese resultado que cortó la sangría de derrotas iniciales pudo marcar el tan recurrente punto de inflexión para una Balona que agarró su primera victoria del curso en Coria y después fue capaz de encadenar una segunda alegría que permite poner en órbita un proyecto llamado a luchar por el ascenso y, a poder ser, por la primera plaza del grupo X de la Tercera Federación que ha tomado con fuerza el CD Pozoblanco.

Diego ha tomado la delantera en la tabla goleadora del grupo X con el único futbolista con cuatro dianas. Por detrás acechan con tres Vargas (Dos Hermanas), Diawara (Cádiz Mirandilla), Lidueña (Utrera), Saúl Romero (Conil) y Andrés (Bollullos). El delantero albinegro no empezó titular en las dos primeras jornadas, sendas derrotas ante el Chiclana y el Córdoba B, pero desde que ha agarrado el puesto sus números son incontestables con cuatro tantos en 345 minutos. Diego marca cada 86,5 minutos, es decir, al menos un gol por partido.

Sin olvidar la importancia de una defensa que dio la victoria clave en Coria con los tantos de Julio Algar y Marlone, el equipo de David Sánchez están empezando a rentabilizar las muchas ocasiones generadas, aunque en el partido contra el Castilleja el marcador debió quedar sentenciado mucho antes. Así lo reconoció el técnico balono, que pide más exigencia en las áreas y esa eficacia para encarrilar cuando la situación venga de cara.

Diego, en el Balona-Castilleja. / Erasmo Fenoy

A por su mejor marca

Con cuatro goles en cinco partidos (solo tres como titular), Diego Domínguez está en proyección de intentar batir su mejor registro como artillero. La Balona le echó el lazo este verano avalado por Miguel Ángel Rondán, el director deportivo, por sus dos últimas temporadas en el Xerez CD, con el que hizo 17 goles entre Segunda y Tercera Federación y disputó 65 partidos en total. En su primera campaña con los azulinos, el balono hizo 13 tantos en Tercera y el pasado curso solo sumó cuatro en Segunda RFEF.

Domínguez se formó en clubes como AD San José, Cerro del Águila y Sevilla Este, Atlético Algabeño y Olímpica Valverdeña entre Primera Andaluza y División de Honor. En la Valverdeña firmó 11 goles en la 2018/2019 y al año siguiente dio el salto al CD Gerena en Tercera División, equipo con el que anotó ocho tantos.

En la 2020/2021 fichó por el Córdoba CF, con cuyo filial marcó 16 goles en 23 partidos, siendo uno de los máximos goleadores del grupo X de Tercera. También tuvo algunos minutos con el primer equipo en Segunda B.

La campaña 2021/2022 le llevó a combinar minutos en Puertollano (Segunda RFEF) y Marbella (Tercera RFEF), sumando 4 goles entre ambos conjuntos. Pero su gran explosión llegó en Ciudad de Lucena, con el que 35 partidos en la temporada 2022/2023, todos como titular, marcando 14 goles y siendo una de las referencias ofensivas del campeonato. Su rendimiento le abrió las puertas del Xerez CD, donde fue pieza clave del ascenso a Segunda Federación en la 2023/2024, con 13 goles en 38 partidos, 30 de ellos como titular.