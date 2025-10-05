La Balona se impone con autoridad al Castilleja y enlaza su segunda victoria (3-0)

La Real Balompédica Linense ya carbura. El equipo de David Sánchez sumó tres puntos ante su afición y contra el Castilleja, su segunda victoria consecutiva de la temporada, en partido de la quinta jornada del grupo X de Tercera Federación. La Balona deja atrás la parte baja de la clasificación y empieza a mirar hacia donde todos desean, club, afición y plantilla, que no es otro sitio que los puestos de playoff de ascenso. Diego firmó dos goles -ya lleva cuatro- y Juaniyo remató con el tercero una tarde en la que, de nuevo, los albinegros dispusieron de muchas ocasiones para aumentar el marcador.

La Balona se encomendó desde el primer segundo del partido a imponer su juego y crear peligro ante el área defendida por Fernando, el portero del Castilleja. David Sánchez apostó por el mismo once que comenzó el partido de hace una semana en Coria, que terminó siendo la primera victoria de la temporada. El gol no tardó mucho en llegar. Los albinegros trenzaron una jugada por la banda derecha que terminó en un centro de Pepe Rincón que Diego, solo, apenas tuvo que empujar al interior de la meta.

Los jugadores celebran la victoria con los aficionados albinegros tras terminar el partido / Erasmo Fenoy

El conjunto de Sánchez se mostró sólido y ambicioso, dominando el control de la pelota ante un Castilleja que logró zafarse de ese dominio en puntuales momentos. Todo pareció funcionar razonablemente, porque los riesgos con los pases por dentro o incluso transversales que asume la Balona no siempre terminan con la pelota dónde se desea, aunque de esos riesgos salen las oportunidades de gol, y los locales volvieron a tener varias ocasiones muy claras para aumentar su ventaja inicial.

Ficha técnica Real Balompédica Linense (3): Antonio Hermosín; Rubén Olea (Chey, 60’), Julio Algar, Marlone (Ismael, 73’), Pedro Morillo, Sanmartí, Pepe Rincón, Moyano (Lanzini, 68’), Cascajo (Sergio Pérez, 45’), Alvarito (Juaniyo, 60’) y Diego. Castilleja (0): Fernando; Alvi, Alfonso, Tejero, Parra (Jesús Marín, 79’), Barea, Vázquez, Parrales (Coslado, 71'), Matos (Cazorla, 45'), Pipi (Guti, 45') y Osuna (Miguelito, 71'). Árbitro: Rafael Gavilán García (Huelva). Mostró amarilla a Pepe Rincón (44’) y a Sanmartí (90') por la Balona; y a Matos (23’), Guti (49’), Jesús Espinosa (58'), Manu Fidalgo (75') y Alvi (82’) por el Castilleja. Goles: 1-0 (5’) Diego. 2-0 (66’) Diego, de penalti. 3-0 (87’) Juaniyo. Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio Ciudad de La Línea. Los veteranos de la Balona realizaron un homenaje antes del comienzo a sus compañeros Noly y Pepe Gabaldón. 2.000 espectadores asistieron al encuentro.

La tuvo Alvarito, gracias a un balón largo que recibió de Diego. El delantero, solo ante el guardameta del Castilleja, intentó la vaselina pero estuvo despierto el contrario. Más tarde la tuvo Pepe Rincón, precisamente a pase de Alvarito, que también solo ante Fernando no pudo acertar. El cancerbero rechazó el balón a saque de esquina.

¿Qué ha podido cambiar en la Balona? El gol, sin duda, lo primero. Convertir en tantos las ocasiones que crea está marcando la diferencia. También juegan a favor el acierto y la confianza que están mostrando varios jugadores, como la línea de centrales, o con Aschalew Sanmartí y Moyano en la zona central del campo. Cascajo y Rincón por las bandas, Diego para rematar y dar el último pase. Su aportación es esencial para darle sentido a todo el sistema que plantea David Sánchez. Y frente al Castilleja, especialmente, se sumaron Alvarito y Juaniyo, que hicieron un buen partido.

Más goles

La Balona emitió muy buenas señales, con los once jugadores de inicio y con quienes entraron durante el encuentro. Lo hizo Sergio Pérez, que relevó a Cascajo en el descanso. Y luego se sumarían Juaniyo, Lanzini, Chey e Ismael, futbolista de La Línea que recibió el calor de la afición cuando sustituyó a Marlone en su debut oficial como balono. No dejó de tener pérdidas de balón el equipo albinegro, pero ya llegará la perfección si es posible.

El Castilleja no fue un rival menor. Lo hizo más pequeño la efectividad de los delanteros de la Balona. Los sevillanos imprimieron más velocidad a su juego en el arranque de la segunda mitad, pero se fueron tal como llegaron, sin marcar un solo tanto, y así están desde el comienzo de la liga.

Los de David Sánchez desplegaron su juego por las bandas y con pases largos por dentro que llegaron a su sitio. Corría el 65 cuando Diego envió un balón a Juaniyo que dribló con habilidad a Fernando, pero no pudo impedir que le derribara. Penalti claro que convirtió en gol el propio Diego, con una paradiña previa que terminó con la pelota a la derecha del marco del Castilleja. Pudo llegar al poco el tercero, también obra de Diego, pero estaba en posición de fuera de juego.

Juaniyo celebra con la grada el gol que cerró la cuenta contra el Castilleja / Erasmo Fenoy

Hubo que esperar más para que llegara el remate de la goleada. El esférico llegó a Morillo, a pase de Juaniyo, y el defensa evitó que se perdiera. Lo consiguió devolver al propio Juaniyo que, de tiro largo cruzado, batió la meta de Fernando. Fue el colofón de una gran tarde de reencuentro de la Balona con una afición que no le falla nunca, que estaba deseando contabilizar tres puntos en La Línea.

Es cierto que el equipo creó un buen número de oportunidades, y que la goleada podría haber sido mucho mayor, pero tres goles a cero y una nueva victoria son una gran noticia para una Balona que ya mira al horizonte con otra cara.