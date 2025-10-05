David Sánchez: "Estoy contento, pero en el área rival tenemos que ser más exigentes"

El entrenador de la Balona, David Sánchez, dijo estar contento tras la victoria frente al Castilleja en la quinta jornada del grupo X de Tercera Federación, la primera de la temporada en el Ciudad de La Línea, pero esa sensación no le quitó de la cabeza el número de ocasiones que tuvo su equipo y no convirtió en gol.

"Es la segunda victoria seguida, tres goles, portería a cero, primera victoria en casa con nuestra gente, hemos creado muchas ocasiones y ellos pocas, y contento por la gente que ha salido desde el banquillo, pero tengo la sensación de que en el área rival tenemos que ser más exigentes. En ese aspecto, a seguir mejorando", declaró el técnico sevillano.

Insistió en el valor de su plantilla y en lo mucho que todavía queda de temporada, en un grupo que calificó como muy difícil y muy competitivo. En cuanto a lo que resta por hacer detalló que seguir trabajando "mucho los centros y remates, los tiros, pero tenemos que tener mucha más mordiente, sobre todo porque tenemos jugadores que están capacitados"

"Era un partido que yo, como jugador, siempre lo he visto con mucho miedo porque te ves superior y siempre existe el riesgo de cierta relajación. En algún momento he visto al equipo un poco relajado, sí, y en un córner o en una falta te igualan el uno cero y a ver quién es el listo que arregla eso. Pero vamos, contentos. Somos exigentes, pero no tontos", añadió. De ese nivel de exigencia salió el cambio de Cascajo durante el descanso, y la entrada en su lugar de Sergio Pérez, "porque nos faltaba mejorar por la banda izquierda, y no por Pedro Morillo".

El entrenador consideró que su equipo "tiene que ser vertical. Mis jugadores tienen calidad y tenemos que lograr más intención". Sánchez señaló, por primera vez, que "la pretemporada, sin querer, nos ha hecho un poco de daño porque vinimos de ella con sensaciones muy buenas, y el primer partido con el Chiclana fue muy duro para todos, empezando por mí. Estos resultados con victoria nos vienen muy bien".