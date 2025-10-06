Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 5ª jornada

La Real Balompédica Linense prosigue con su escalada. Los albinegros lograron su segunda victoria seguida de la temporada, la primera en el Ciudad de La Línea, y han saltado hasta la novena posición del grupo X de la Tercera Federación, justo a la mitad de la tabla, con siete puntos.

El equipo de La Línea iguala en la clasificación con el San Roque de Lepe, su próximo rival el domingo 12 de octubre a las 17:30, el Córdoba B, el Sevilla C y el Chiclana CF. Curiosamente, los chiclaneros y el filial califal fueron los dos clubes que vencieron a los linenses en el arranque de la competición.

El CD Pozoblanco se ha alzado como nuevo líder en solitario del grupo X con 13 puntos tras su victoria contundente en Tomares. Los vallesanos comandan la tabla seguidos por el Cádiz Mirandilla, el otro equipo del grupo que se mantiene invicto, con 11 puntos.

El Bollullos encajó su primer revés, en casa ante el Ceuta B de David Polaco, pero los del Condado siguen en puestos de playoff de ascenso con 10 puntos. Completan los puestos de privilegio el Atlético Onubense y el Ciudad de Lucena, ambos con nueve puntos. El filial del Recreativo de Huelva igualó contra el San Roque de Lepe y el cuadro de Lucena se llevó el triunfo en el duelo de rivalidad contra el filial del Córdoba.

Al acecho de ese vagón cabecero se han situado el Atlético Central y el Ceuta B, con ocho puntos. El Central sevillano sumó en su empate sin goles en Utrera. Tras estos dos aspirantes viene ese tren intermedio en el que se ha metido la Balona tras recuperarse con dos alegrías seguidas.

Ya mirando hacia abajo se encuentra el Dos Hermanas, un candidato a todo que sufrió un chasco en casa ante el Conil. Los conileños remontaron en el tramo final para celebrar su ansiada primera victoria.

Cierran en los puestos de descenso -los tres seguros, los tres últimos-, el Castilleja, un equipo que sigue sin hacer gol; el Tomares y el colista Coria. Los de la ribera del Guadalquivir sumaron al menos su primer punto de la temporada al empatar en su visita al Sevilla C.